Футбольный мяч. ФОТО: Urban Urbanc/Sportida/SIPA/Urban Urbanc/Sportida/SIPA

"Секретный футболист" - это бывший игрок английской Премьер-лиги, который с 2011 года ведет анонимную колонку и опубликовал уже четыре книги, в которых рассказывается об "изнанке футбольного мира".

Он говорит, что многие люди жаждут узнать его имя и "вывести на чистую воду", и даже признается, что и сам был бы не прочь раскрыть инкогнито, но вынужден сохранять анонимность, так как опасается судебных исков и разорения.

В эфире Пятого радиоканала Би-би-си "Секретный футболист" рассказал, как собирался покончить с собой, попав под удар молнии, а также о том, как пять лет не употреблял алкоголя, но не удержался и выпил с известным шеф-поваром Китом Флойдом.

Мысли о самоубийстве

"Секретный футболист" завершил свою спортивную карьеру в 2011 году. Он англичанин, он выступал как минимум за два английских клуба, игравших в Премьер-лиге.

Однажды он забронировал все номера последнего этажа в одной из гостиниц Парижа, когда узнал, что там решил остановиться один человек, который ему был неприятен.

После завершения спортивной карьеры он начал вести колонку в газете Guardian и написал четыре книги об "изнанке футбольного мира". В 2010 году у него диагностировали депрессию в довольно тяжелой форме: некоторое время он думал о самоубийстве.

Мне действительно было очень плохо. Мы жили недалеко от фермерского поля. Через все поле был протянут электрический кабель, на краю поля стояла большая трансформаторная будка.

Моей жены не было дома, и я помню, что вышел из дома в одних футбольных шортах. Гремел гром, сверкала молния. Я был голый до пояса, босяком. Посреди поля рос живописный дуб, и я помню, что пошел к этому дубу, думая: "Если я встану под этим деревом, все будет кончено".

Пока я шел к дереву, молния ударила в трансформаторную будку, и будка взорвалась. Это было зрелищно. Почти все дома в округе остались без электричества. Этот взрыв вывел меня из ступора, и я вернулся домой.

Только год спустя я рассказал жене о том, что произошло в тот день. Тогда я уже выходил из состояния депрессии. Но если бы я тогда подошел к дереву, все бы произошло именно так, как я думал, - в тот момент мне все было без разницы.

Чем больше у тебя денег, тем больше тревог

Бывший игрок Премьер-лигисчитает, что его "писательская карьера" спасла ему жизнь и помогла избавиться от пристрастия к алкоголю. В своих колонках и книгах он рассказывает о тех трудностях и проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены, завершающие карьеру, - часто это алкоголизм, разводы и психические заболевания.

Вы должны понимать, что, объявив о завершении футбольной карьеры в воскресенье, уже в понедельник вы останетесь без всех своих товарищей и восхищения ваших фанатов. Все летит к чертям. Футбол невозможно заменить ничем.

В момент, когда вы останавливаетесь, вы оказываетесь в окружении самых различных соблазнов. Я не пил алкогольных напитков в течение пяти лет, но один из моих кумиров - Кит Флойд - устраивал шоу в театре, и я не мог отказаться от того, чтобы выпить с ним бокал вина. Так я нарушил свой собственный запрет.

Чем больше денег крутится вокруг тебя, тем больше растет чувство тревоги, почти все вызывает у тебя параноидальную реакцию. А если у тебя ничего нет, то тебе и терять нечего.

Нужно попытаться не расслабляться и держать себя в форме. Мне повезло, что я начал писать [колонки] и нашел для себя новое занятие.

Быть готовым к худшему

"Секретный футболист" вырос в одной из английских деревень. Он начал карьеру профессионального спортсмена относительно поздно - в 21 год. Он признает, что футбол приносит большие деньги. Однако он стал более значимой персоной после ухода из спорта - несмотря на свою анонимность. Он ведет колонку в Guardian и публикует книги, по которым в ближайшее время может быть снят телесериал.

У самых интересных бывших футболистов, которых я знаю, нет [нового] занятия.

Я считаю, что "Секретный футболист" - это хорошая идея, над которой стоило поработать. После публикации моей первой книги Футбольная ассоциация Англии и Профессиональная футбольная ассоциация Великобритании решили уделить внимание проблеме психического здоровья [бывших футболистов].

Все хотят узнать мое имя, но только я сам могу раскрыть этот секрет. Проблема в том, что это может грозить мне судебными исками и я могу обанкротиться, пытаясь защитить себя в суде.

Ты должен быть готов к худшему, и хотя в книге нет никаких имен, в футболе много денег и много людей с деньгами. Им даже не придется доказывать свою правоту - достаточно просто подать иск.