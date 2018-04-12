КаПо: прибывшие в Эстонию по квотам беженцы не угрожают безопасности Эстонии

В опубликованном в четверг ежегоднике департамента полиции безопасности (КаПо) отмечается, что прием и интеграция прибывших из отдаленного культурного пространства беженцев является пробным камнем для эстонского государства, в том числе и для Полиции безопасности - в смысле как ресурса, так и в новизны ситуации.

В качестве примера ежегодник приводит факт, что если по состоянию на конец 2017 года в Эстонию были перемещены и обосновались здесь 175 беженцев по квотам, то всего в 2016 и 2017 годах в Эстонию переехали жить почти 25 000 человек, то есть почти в 140 раз больше, чем прибыло беженцев по квотам.

"Без сомнения это оказывает позитивное экономическое и демографическое влияние, однако не следует недооценивать и аспект безопасности", - говорится в ежегоднике.

"До сих пор принятые военные беженцы не представляли своей деятельностью угрозы для государственной безопасности Эстонии. К сожалению, большинство беженцев все-таки не влились в общество", - говорится в ежегоднике.

КаПо констатирует, что почти половина принятых беженцев покинула Эстонию, в качестве главных причин называя маленькие социальные пособия, отсутствие мусульманского сообщества и культурно-религиозные причины.

"В оценке причины отъезда военных беженцев из Эстонии является спорным, было бы их перемещение в города достаточной мотивацией для того, чтобы они остались в Эстонии. Это заставляет в свою очередь подтвердить, что уехавших из Эстонии следует считать преимущественно экономическими, а не военными беженцами“,- говорится в ежегоднике.

По оценке КаПо распределение по регионам прибывающих по квоте беженцев снижает нагрузку на региональные социальные и образовательные системы, а во-вторых дает беженцам возможность быстрее влиться в местную жизнь.

"Более ранняя практика обращения с прибывающими из иного культурного пространства беженцами показывает, что размещение в наиболее крупных городах Эстонии - таких, как Таллинн, Тарту, Пярну - общинными сообществами несет как семьям, так и государству новые сложности", - говорится в ежегоднике.