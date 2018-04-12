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Эстония поддерживает предложение Еврокомиссии о выделении беженцам в Турции трех миллиардов евро

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Беженцы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Правительство в четверг на своем заседании обсудило позицию Эстонии по теме второго транша для оказания помощи бежавшим в Турцию гражданам Сирии.

Правительство решило, что Эстония поддержит предложение Европейской комиссии о продлении договоренности для продолжения работы фонда.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что правительство приняло к сведению согласованное с Еврокомиссией выделение дополнительных трех млрд евро на 2018-2019 годы. Из этой суммы один млрд евро выделит Европейский Союз, а 2 млрд евро приходятся на взносы стран-членов.

Эстония поддерживает мнение Еврокомиссии, что выделение первого транша в размере трех миллиардов евро Фонду помощи беженцам в Турции было успешным. Учитывая, что бюджет первого транша покрыт обязательствами и договорами в полном объеме, необходимо наметить второй этап взносов на период 2018-2019 годов, чтобы оказать помощь 3,5 млн сирийских беженцев, которые из-за продолжающегося конфликта по-прежнему остаются в Турции.

Эстония поддерживает продление договоренности по работе фонда на 2018 и 2019 годы, отдавая предпочтение финансированию в как можно большем объеме посредством бюджета Европейского Союза.

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