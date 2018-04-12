Пресса Британии: Трампу следует думать о Сирии, а не писать в "Твиттер"

На время забыть о "Твиттере"

Британская пресса подробно обсуждает ситуацию в Сирии и угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по этой стране за то, что ее власти, возможно, применили химическое оружие против мирного населения.

Times в редакционной статье пишет, что президент Трамп должен тщательно обдумывать свои действия, а не писать угрозы в "Твиттере".

Во времена холодной войны, пишет газета, обе сверхдержавы больше всего опасались, что конфликт между их союзниками может перерасти в полноценную ядерную конфронтацию.

В 2018 году мир больше не разделен на два лагеря, но более безопасным он от этого не стал - скорее наоборот, считает газета.

США и Россию возглавляют люди с уязвимым эго и тенденцией совершать необдуманные поступки. У обоих есть причины попытаться отвлечь внимание населения от внутренних проблем при помощи кризиса за рубежом.

Что касается Владимира Путина, то он заметил, что его военные авантюры - от Южной Осетии до Сирии - заканчивались тем, что Запад со скрипом принимал их результаты.

Что касается Дональда Трампа, то он, заявив, что Сирия заплатит большую цену за применение химического оружия, не может пойти на попятную, так как потеряет свой авторитет.

Если Запад нанесет удары в Сирии, то их целью будет сделать так, чтобы президент Асад больше не прибегал к химическому оружию, а Россия перестала его защищать.

В этой ситуации никому не помогает тот факт, что президент Трамп рассказывает всему миру в своих твитах, о чем он думает.

Сейчас американский президент должен спокойно сформировать международную коалицию, чтобы наказать Асада настолько серьезно, что этого долго никто не забудет.

Трампа уже поддерживают Великобритания и Франция. Он должен прибегать как к военной силе, так и к дипломатии, и хотя бы на ближайшие несколько дней ему стоит отдать свой айфон помощникам, заключает Times.

Daily Mirror пишет, что даже учитывая не самые высокие стандарты поведения Дональда Трампа, его твиты с угрозами в адрес России из-за Сирии чрезвычайно опасны.

Для того, чтобы одержать верх над российским президентом Владимиром Путиным и сирийским лидером Башаром Асадом, необходима спокойная решимость. Трамп на это не способен.

Угрозы в "Твиттере" - просто глупость, пишет Daily Mirror.

Daily Mail отмечает, что необходимо дать понять Башару Асаду и его российским союзникам, что мир не потерпит подобного варварства.

Тем не менее, пишет Daily Mail, вызывает тревогу то, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вроде бы готова применить военную силу в поддержку Дональда Трампа, даже не проконсультировавшись с парламентом.