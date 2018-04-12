Напряженное обсуждение бюджетной стратегии

Обсуждение стратегии государственного бюджета в этом году ожидается более напряженным, чем можно было предсказать, учитывая экономическое положение и практику последних лет. Собирающееся сегодня правительство должно учесть, что разрыв в позитивном ВВП и обещанный налоговый мир устанавливают жесткие рамки для их пожеланий, пишет Postimees.
После обеда правительство собралось на мызе Сагади, чтобы в ходе двухдневного обсуждения определить бюджетную стратегию на 2019-2022 годы. Обсуждение обещает быть напряженным. Ситуацию хорошо характеризует то, что когда вчера журналист Postimees брал интервью у министра финансов Тоомаса Тынисте, то пресс-секретарь министерства прервал его в тот момент, когда вопросы начали касаться бюджетной стратегии.
Обзор о нынешнем положении и возможностях, чиновники Министерства финансов дадут правительству после обеда в виде экономического прогноза. Из него министры смогут узнать, какими предсказываются поступления от налогов и разрыв позитивного ВВП. Разрыв позитивного ВВП – это то, что экономика растет быстрее собственного потенциала, то есть может возникнуть перегрев. Это обязывает правительство внести баланс в бюджет.
Предварительно известно, что положение не очень хорошее. Представители нескольких министерств встречались с работниками Министерства финансов, и их посыл был ясен: дополнительных ходатайства подавать не стоит. Естественно, министерства все же подали такие дополнительные ходатайства, хотя они оказались более скромными, чем обычно.
Из обсуждения прошлого года можно привести знаковые примеры о том, как по-разному могут сложиться обсуждения у разных министерств и министров. Например, Министерство социальных дел отправило двух своих министров с пожелание получить на обе сферы деятельности дополнительно около 40 миллионов евро.
Из Сагади министр социальной защиты Кайа Ива вернулась лишь с десятой частью из просимого, то есть с четырьмя миллионами, а министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский привез целых 100 миллионов. Точно также министерства собирают своих министров в путь и сегодня, как на войну, где будут раздавать такие суммы.
Первой проблемой будущего года является возникающий разрыв позитивного ВВП. И хотя пока неизвестно, насколько большим он окажется, это все равно означает, что правительство должно планировать бюджет будущего года в сбалансированности или с номинальным дефицитом.
По сравнению с прошлыми годами, у правительства нет возможности снова вводить новые налоги, что привело бы бюджет в баланс. С правовой точки зрения ввести новые налоги можно было бы и в этот раз, но политики отдают себе отчет в том, что после налоговых ралли последних лет выйти с этим же в год выборов, означало бы загнать себя в ловушку.
Ситуация становится еще более сложной, поскольку правительственные партии обещали, что в будущем году повышения акциза на алкоголь не будет. Это сразу создает брешь в бюджете, которую обязательно нужно залатать, или придется оказаться от каких-то обещаний.
IRL явно идет на обсуждение с более амбициозным планом, чем отказ от повышения акциза на алкоголь. Вероятнее всего, они хотят, чтобы правительство окончательно отказалось от налога на подсластители напитков и акциза на упаковку, а может быть отказаться еще от каких-то повышений.
В то же время соцдемы идут на переговоры с желанием получить деньги на внутреннюю безопасность. Одно дело – прежние крупные инвестиции в строительство границы. Но на прошлой неделе генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер не безосновательно делился своей печалью в интервью с Postimees, что для того, чтобы выжить в продолжающемся ралли зарплат, его учреждение в последующие годы нуждается в 15 миллионах дополнительных евро. Деньги нужны и спасателям.
Такие же проблемы и у Центристской партии, которая планирует стоять за то, чтобы учительские зарплаты росли быстрее, чем было обещано прежде. Это требует более быстрого общего роста зарплат, которое правительство полтора года назад еще не могло предусмотреть.
Все эти суммы – это очередная нагрузка на строку расходов. Поэтому остается вопрос: где эти деньги взять? Один вариант – перераспределить так называемые деньги Евросоюза, которые уже распределены между министерствами.
Это означает, что если в каком министерстве не смогут потратить евроденьги в правильном темпе, то они могли бы передать часть средств другому министерству, которое нуждается в дополнительном финансировании и у которого есть подходящий проект. Но это предполагает, что отказывающееся от евроденег министерства должны будут откуда-то что-то получить обратно. Главное, чтобы евро деньги не остались не использованными, как это произошло в конце прошлого бюджетного периода.
Нужно найти новые источники покрытия расходов. Вероятнее всего, под ударом окажется какая-то инвестиция в инфраструктуру, которую не отменят, но перенесут на более поздний срок.
По большей части вопросов правительство явно сможет договориться за два дня, но вероятно не по всему. Поскольку правила предусматривают, что стратегия должна быть готова к концу апреля, о деталях будут спорить в ближайшие недели.