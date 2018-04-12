Напряженное обсуждение бюджетной стратегии

После обеда правительство собралось на мызе Сагади, чтобы в ходе двухдневного обсуждения определить бюджетную стратегию на 2019-2022 годы. Обсуждение обещает быть напряженным. Ситуацию хорошо характеризует то, что когда вчера журналист Postimees брал интервью у министра финансов Тоомаса Тынисте, то пресс-секретарь министерства прервал его в тот момент, когда вопросы начали касаться бюджетной стратегии.

Обзор о нынешнем положении и возможностях, чиновники Министерства финансов дадут правительству после обеда в виде экономического прогноза. Из него министры смогут узнать, какими предсказываются поступления от налогов и разрыв позитивного ВВП. Разрыв позитивного ВВП – это то, что экономика растет быстрее собственного потенциала, то есть может возникнуть перегрев. Это обязывает правительство внести баланс в бюджет.

Предварительно известно, что положение не очень хорошее. Представители нескольких министерств встречались с работниками Министерства финансов, и их посыл был ясен: дополнительных ходатайства подавать не стоит. Естественно, министерства все же подали такие дополнительные ходатайства, хотя они оказались более скромными, чем обычно.

Из обсуждения прошлого года можно привести знаковые примеры о том, как по-разному могут сложиться обсуждения у разных министерств и министров. Например, Министерство социальных дел отправило двух своих министров с пожелание получить на обе сферы деятельности дополнительно около 40 миллионов евро.

Из Сагади министр социальной защиты Кайа Ива вернулась лишь с десятой частью из просимого, то есть с четырьмя миллионами, а министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский привез целых 100 миллионов. Точно также министерства собирают своих министров в путь и сегодня, как на войну, где будут раздавать такие суммы.

Первой проблемой будущего года является возникающий разрыв позитивного ВВП. И хотя пока неизвестно, насколько большим он окажется, это все равно означает, что правительство должно планировать бюджет будущего года в сбалансированности или с номинальным дефицитом.

По сравнению с прошлыми годами, у правительства нет возможности снова вводить новые налоги, что привело бы бюджет в баланс. С правовой точки зрения ввести новые налоги можно было бы и в этот раз, но политики отдают себе отчет в том, что после налоговых ралли последних лет выйти с этим же в год выборов, означало бы загнать себя в ловушку.

Ситуация становится еще более сложной, поскольку правительственные партии обещали, что в будущем году повышения акциза на алкоголь не будет. Это сразу создает брешь в бюджете, которую обязательно нужно залатать, или придется оказаться от каких-то обещаний.