Apple сокращает производство колонки HomePod из-за скромных продаж

Однако продажи Apple HomePod за прошедшие 10 недель не оправдали ожиданий компании, и в конце марта Apple пересмотрела прогноз по количеству проданных колонок, а также снизила объем заказов для компании Inventec, которая является одним из производителей колонки, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно данным Slice Intelligence, Apple получила довольно много предзаказов, и в последнюю неделю января HomePod заняла почти треть рынка домашних колонок в США в натуральном выражении, пишет Newsru.com. После появления устройства на прилавках, объемы продаж HomePod упали, и по итогам 10 недель на долю колонки Apple пришлось лишь 10% рынка. Абсолютным лидером на нем является колонка Amazon Echo (73%), а второе место занимает Google Home с долей в 14%.

Как отметил аналитик Шэннон Кросс, поначалу пользователи предполагали, что HomePod, подобно устройствам Amazon и Google, будет иметь широкий функционал, например с ее помощью можно будет заказывать пиццу и получать ответы на различные вопросы. Но на деле колонка Apple в основном предназначена для проигрывания музыки, отправки сообщений через iPhone и управления ограниченным набором домашних устройств. При этом она стоит на 200 долларов больше, чем конкуренты.

Напомним, HomePod была анонсирована летом прошлого года на конференции WWDC. Гаджет представляет собой качественную колонку, оснащенную семью динамиками, четырехдюймовым сабвуфером и чипом A8. Также колонка получила поддержку технологии, позволяющей настраивать звучание в зависимости от параметров комнаты, в которой находится устройство. Для работы голосового помощника Siri, с помощью которого можно узнать новости или прогноз погоды, колонка использует шесть микрофонов, которые способны расслышать и распознать команду на расстоянии или при громко играющей музыке. Как и конкуренты, колонка HomePod позволяет управлять различными "умными" домашними устройствами.