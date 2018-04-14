Правительство в общих чертах достигло соглашения о бюджетной стратегии

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что экономический рост оказался быстрее прогнозируемого, что в свою очередь означает необходимость придерживаться более сбалансированной бюджетной политики.

«Быстрый экономический рост – это, конечно, хорошая новость для нашего населения и предприятий, поскольку он означает, что у людей есть работа, а зарплаты растут. Но для государства это означает необходимость принимать очень взвешенные решения в плане инвестиций, чтобы избежать перегрева экономики», - сказал он, подчеркнув, что бюджетная политика правительства была и останется ответственной.

«Я хочу поблагодарить всех министров и чиновников за основательную подготовительную работу и дельные дебаты и отметить командный дух, который позволил нам добиться результата. Принятые правительством решения обещают налоговый мир в 2019 году, планируемый профицит бюджета на следующий год и структурный баланс», - сказал премьер-министр.

В ходе обсуждения правительство отказалось от запланированного на 2019 год повышения акцизов на алкоголь. Также не планируется вводить налог на подслащенные напитки.

«Я рад, что мы договорились о том, что бюджет будет структурно сбалансированным с номинальным профицитом. Это означает, что небольшой долг нашего правительственного сектора еще больше уменьшится. Мы не планируем вводить новые налоги, поскольку доходы государства и без того хорошо растут вместе с экономикой и зарплатами, - сказал министр финансов Тоомас Тынисте. – Мы нашли возможность покрыть новые расходы из средств, уже запланированных в действующей бюджетной стратегии. В целом эти решения означают, что финансы государства и в следующие четыре года будут в хорошем состоянии».

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подчеркнул, что свежая бюджетная стратегия будет способствовать формированию в Эстонии более умного, безопасного и справедливого общества. «Нам удалось договориться об историческом росте зарплат в секторе внутренней безопасности, что позволит сохранить профессионализм служащих сферы МВД. Кроме того, уже в следующем году мы инвестируем более 20 миллионов дополнительных средств в науку и инновации», - перечислил он. «Считаю важным и то, что в ближайшие годы более 100 миллионов евро будет инвестировано в развитие услуг э-государства. Также правительство сохранит приверженность прежним приоритетам и повысит минимальную зарплату учителей и работников культуры с высшим образованием на сто евро – до 1250 евро. Помимо этого заметно улучшится доступность социальных услуг и услуг сферы здравоохранения», - добавил Осиновский.

При составлении государственной бюджетной стратегии (RES, от эстонского riigi eelarvestrateegia) в этом году правительство исходило из четырех своих основных приоритетов: способствовать экономическому росту и росту численности населения, укреплять государственную безопасность и повышать уровень благосостояния и единства общества.

«Правительство поддерживает в том числе увеличение фонда зарплат спасателей, полицейских, учителей, работников культуры с высшим образованием и социальных работников, а также будет в большем объеме финансировать надежность работы э-государства. – сказал премьер-министр Юри Ратас. – Знаковым можно считать решение финансировать кампанию Эстонии в качестве кандидата в непостоянные члены Совета безопасности ООН в 2020-2021 году. В плане региональной политики важно дополнительное финансирование программы поддержки Ида-Вирумаа, инициирование программы для Юго-Восточной Эстонии, а также аренда пятого парома и улучшение воздушного сообщения с Сааремаа», - отметил он.

Целью бюджетной политики правительства является поддержка сбалансированного экономического роста. Для этого правительство решило отложить ряд запланированных инвестиций и обновить долгосрочный план использования дотаций Европейского союза, перенаправив средства, выделяемые Эстонии в текущем бюджетном периоде так, чтобы более эффективно их использовать. Единству общества будет способствовать оживление экономики Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, с этой целью туда будет направлено больше средств ЕС и других дотаций, чем предусматривалось ранее.

Для обеспечения безопасности государства правительство по-прежнему будет вкладывать в развитие автономной государственной обороны не менее 2 процентов ВВП.