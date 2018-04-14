суббота, 14 апреля 2018 г.
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  • Мечты сбываются? Цены на топливо на заправках Neste упали до рекордно низкой отметки

Мечты сбываются? Цены на топливо на заправках Neste упали до рекордно низкой отметки

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ФОТО: Erakogu

Приехавшие в субботу на заправку Neste водители были очень сильно удивлены, когда увидели, что цены на топливо упали на один евро. 

Сегодня на заправке Neste бензин 95 стоил 0,296 евро, бензин 98 0,346 евро и дизельное топливо 0,226 евро. 

На самом деле, рыночная цена на сегодняшний день на один евро дороже. Вполне возможно, что проблема с заправками Neste может быть по всей Эстонии. 

По фотографии можно увидеть, что литр топлива стоит копейки. Когда в последний раз цены были такие низкие?

Цена на заправке Neste. 

ФОТО: Erakogu

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