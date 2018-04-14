Мечты сбываются? Цены на топливо на заправках Neste упали до рекордно низкой отметки

Сегодня на заправке Neste бензин 95 стоил 0,296 евро, бензин 98 0,346 евро и дизельное топливо 0,226 евро.

На самом деле, рыночная цена на сегодняшний день на один евро дороже. Вполне возможно, что проблема с заправками Neste может быть по всей Эстонии.

По фотографии можно увидеть, что литр топлива стоит копейки. Когда в последний раз цены были такие низкие?