Мечты сбываются? Цены на топливо на заправках Neste упали до рекордно низкой отметки
14 апреля 2018 г., 12:31
Приехавшие в субботу на заправку Neste водители были очень сильно удивлены, когда увидели, что цены на топливо упали на один евро.
Сегодня на заправке Neste бензин 95 стоил 0,296 евро, бензин 98 0,346 евро и дизельное топливо 0,226 евро.
На самом деле, рыночная цена на сегодняшний день на один евро дороже. Вполне возможно, что проблема с заправками Neste может быть по всей Эстонии.
По фотографии можно увидеть, что литр топлива стоит копейки. Когда в последний раз цены были такие низкие?