Совбез ООН проведет экстренное заседание по требованию России
14 апреля 2018 г., 15:51
Главной темой заседания станут удары по Сирии, которые в ночь на субботу нанесли США, Франция и Британия, передает "Интерфакс".
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия на заседании в СБ ООН представит доказательства незаконности ударов США по Сирии. Она добавила, что с российской стороны "будут факты и данные, которые сегодня уже частично были озвучены министерством обороны и которые также будут предложены вниманию Совета Безопасности".
Ранее о созыве экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ракетным ударом по Сирии сообщил президент России Владимир Путин в своем заявлении, распространенном пресс-службой Кремля.