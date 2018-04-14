Совбез ООН проведет экстренное заседание по требованию России

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия на заседании в СБ ООН представит доказательства незаконности ударов США по Сирии. Она добавила, что с российской стороны "будут факты и данные, которые сегодня уже частично были озвучены министерством обороны и которые также будут предложены вниманию Совета Безопасности".