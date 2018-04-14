суббота, 14 апреля 2018 г.
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Совбез ООН проведет экстренное заседание по требованию России

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Совбез ООН. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Главной темой заседания станут удары по Сирии, которые в ночь на субботу нанесли США, Франция и Британия, передает "Интерфакс".

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия на заседании в СБ ООН представит доказательства незаконности ударов США по Сирии. Она добавила, что с российской стороны "будут факты и данные, которые сегодня уже частично были озвучены министерством обороны и которые также будут предложены вниманию Совета Безопасности".

Ранее о созыве экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ракетным ударом по Сирии сообщил президент России Владимир Путин в своем заявлении, распространенном пресс-службой Кремля.

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