суббота, 14 апреля 2018 г.
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  • Галерея: в многоквартирном доме случился пожар

Галерея: в многоквартирном доме случился пожар

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Сегодня в 13.54 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Койги, в волости Ярва уезда Ярвамаа, загорелся многоквартирный дом, передает Järva Teataja.

Поскольку спасатели из Пайде и Коеру были заняты пожаром в Пяинурме, первыми на место происшествия прибыли спасатели из Пыльтсамаа, затем добровольцы из Ойзу, а потом спасательные бригады из Тюри и Аравете.

Выяснилось, что пожар начался в квартире, находящейся на втором этаже двухэтажного дома.

Один из жильцов узнал о возгорании благодаря датчику дыма. Оказалось, что в спальне загорелась кровать.

Позже, когда огонь был уже взят под контроль, жильцы предположили, что причиной пожара могла стать оставшаяся в розетке подзарядка. "Телефон не заряжался, но подзарядка была подключена", - уточнили они.

Другой причины они назвать не могли, так как в комнате на момент возгорания никого не было.

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