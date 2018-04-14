Галерея: в многоквартирном доме случился пожар

Поскольку спасатели из Пайде и Коеру были заняты пожаром в Пяинурме, первыми на место происшествия прибыли спасатели из Пыльтсамаа, затем добровольцы из Ойзу, а потом спасательные бригады из Тюри и Аравете.

Выяснилось, что пожар начался в квартире, находящейся на втором этаже двухэтажного дома.

Один из жильцов узнал о возгорании благодаря датчику дыма. Оказалось, что в спальне загорелась кровать.

Позже, когда огонь был уже взят под контроль, жильцы предположили, что причиной пожара могла стать оставшаяся в розетке подзарядка. "Телефон не заряжался, но подзарядка была подключена", - уточнили они.