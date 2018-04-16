Переехавшие в Эстонию иностранцы имеют право получить бесплатное обучение от государства

Переезд в другую страну – это всегда новое окружение, другие привычки, правила, менталитет жителей. Многие при переезде сталкиваются с проблемами с оформлением документов, к тому же нужно решить множество бытовых вопросов, не говоря уже о том, что, не зная языка, зачастую сложно объясниться.

Но так как программу по адаптации запустили недавно, то некоторые из прибывших в страну около пяти лет назад могут и не знать о том, что им от государства полагаются бесплатные курсы эстонского и информация, помогающая им здесь быстрее освоиться.