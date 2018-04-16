понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Переехавшие в Эстонию иностранцы имеют право получить бесплатное обучение от государства

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Каждый год в Эстонию приезжают жить, работать и учиться более 7000 иностранцев. И страна встречает новых жителей с распростертыми объятиями, предоставляя им бесплатное обучение эстонскому и возможность быстрее освоиться благодаря специальной программе адаптации. Она предназначена для всех иностранцев, проживающих в Эстонии менее пяти лет.  Что же предлагают и кому – выясняла «МК-Эстония».

Переезд в другую страну – это всегда новое окружение, другие привычки, правила, менталитет жителей. Многие при переезде сталкиваются с проблемами с оформлением документов, к тому же нужно решить множество бытовых вопросов, не говоря уже о том, что, не зная языка, зачастую сложно объясниться.

Но так как программу по адаптации запустили недавно, то некоторые из прибывших в страну около пяти лет назад могут и не знать о том, что им от государства полагаются бесплатные курсы эстонского и информация, помогающая им здесь быстрее освоиться.

Читайте полную статью на "МК-Эстония".

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