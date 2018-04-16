Бомба замедленного действия: в Германии остановлен опасный грузовик с регистрационными номерами Эстонии

В пятницу вечером в Нижней Саксонии полиция остановила грузовик с регистрационными номерами Эстонии, у которого были обнаружены опасные технические неполадки. Их было настолько много, что в пресс-релизе полиция назвала этот грузовик бомбой замедленного действия.