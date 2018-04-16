понедельник, 16 апреля 2018 г.
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Бомба замедленного действия: в Германии остановлен опасный грузовик с регистрационными номерами Эстонии

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Полиция Германии.

ФОТО: Deutzmann / imago / Scanpix

В пятницу вечером в Нижней Саксонии полиция остановила грузовик с регистрационными номерами Эстонии, у которого были обнаружены опасные технические неполадки. Их было настолько много, что в пресс-релизе полиция назвала этот грузовик бомбой замедленного действия.

Полиция проверяла грузовик с регистрационными номерами Эстонии на парковочной площадке возле автострады вблизи Ротенбурга, сообщили стражи порядка этого города.

Полицейские установили, что из машины в большом количестве течет масло, один тормозной диск не работал, а рулевые наконечники - сломаны. Кроме того, корпус грузовика настолько проржавел, что в нем были видны дыры.

Грузовик был признан опасным для дорожного движения, 57-летнему водителю запретили ехать дальше. Без основательного ремонта на этом грузовике нельзя проехать в Германии и метра.

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