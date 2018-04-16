Радостная новость: семилетняя Аннабель победила рак

В октябре прошлого года сердца многих жителей Эстонии тронула история семилетней Аннабель Сепп, которая боролась с нейробластомой. Сегодня передача ETV Pealtnägija, сообщила в соцсетях, что Аннабель выписалась из больницы, передает Tervis.
На минувшей неделе из Таллиннской детской больницы без больших и шумных празднований выписали одну маленькую пациентку и вписали последнюю главу в историю невероятной борьбы. "Это невероятное чувство", — сказала мама Аннабели.
Больная раком семилетняя девочка с помощью врачей победила почти безнадежное состояние, более того — она достигла даже большего. О необыкновенном финале этой эмоциональной истории будет рассказано в среду в 20.00 в передаче Pealtnägija.
В октябре 2017-го в эфире телеканала ETV в передаче Pealtnägija был показан сюжет о маленькой Аннабель. Ей необходимо было на лечение 172 000 евро — фонд по борьбе с раком планировал собрать 86 000 евро, оставшуюся сумму обещал выделить «Эстонский союз родителей детей, больных раком». Однако 172 000 евро собрали за сутки.
После передачи и опубликованного в сети Facebook призыва помочь Аннабель в фонд для девочки пожертвовали в два раза больше денег, чем прогнозировалось.
«Нужные слова просто отсутствуют. Жители Эстонии своей добротой сразили нас наповал», — сказал тогда руководитель фонда Kingitud elu Тойво Тынавсуу.