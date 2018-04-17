вторник, 17 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Жители Эстонии назвали лучших: топ-10 фирм с высокой культурой обслуживания клиентов

Жители Эстонии назвали лучших: топ-10 фирм с высокой культурой обслуживания клиентов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В первую десятку лучших предприятий попали заведения розничной торговли.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

В марте – месяце образцового обслуживания – проводилась общереспубликанская кампания Kiida teenindajat («Похвали обслуживающий персонал»). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году.

Как сообщил организатор конкурса Урмас Кыйв, в первую десятку лучших предприятий попали в первую очередь заведения розничной торговли, которые по роду свой деятельности непосредственно связаны с обслуживанием клиентов. «За высокой культурой обслуживания стоит большая, целенаправленная работа и, конечно, значительные инвестиции – именно этим объясняется постоянное присутствие на первых местах рейтинга одних и тех же предприятий», – отметил он.

Вот уже второй год подряд наибольших похвал удостаивается обслуживающий персонал магазина Selver. Кроме него, с прошлого года в первой десятке лучших остались еще пять предприятий. В этом году к ним добавились также Tele2, R-Kiosk, Koduekstra и Ergo Kindlustus.

ТОП-10 предприятий с лучшим обслуживанием в Эстонии:

  1. Selver
  2. Swedbank
  3. R-Kiosk
  4. Baltic Restaurants
  5. Olerex
  6. Põldma Kaubandus
  7. Tele2
  8. Koduekstra
  9. ERGO Kindlustus
  10. Olympic Casino

Более подробно с итогами месяца образцового обслуживания можно ознакомиться здесь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ