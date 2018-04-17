Жители Эстонии назвали лучших: топ-10 фирм с высокой культурой обслуживания клиентов

В марте – месяце образцового обслуживания – проводилась общереспубликанская кампания Kiida teenindajat («Похвали обслуживающий персонал»). В ходе кампании поступило около 46 500 благодарственных откликов клиентов, на основании которых были определены предприятия с самой высокой культурой обслуживания в 2018 году.
Как сообщил организатор конкурса Урмас Кыйв, в первую десятку лучших предприятий попали в первую очередь заведения розничной торговли, которые по роду свой деятельности непосредственно связаны с обслуживанием клиентов. «За высокой культурой обслуживания стоит большая, целенаправленная работа и, конечно, значительные инвестиции – именно этим объясняется постоянное присутствие на первых местах рейтинга одних и тех же предприятий», – отметил он.
Вот уже второй год подряд наибольших похвал удостаивается обслуживающий персонал магазина Selver. Кроме него, с прошлого года в первой десятке лучших остались еще пять предприятий. В этом году к ним добавились также Tele2, R-Kiosk, Koduekstra и Ergo Kindlustus.
ТОП-10 предприятий с лучшим обслуживанием в Эстонии:
- Selver
- Swedbank
- R-Kiosk
- Baltic Restaurants
- Olerex
- Põldma Kaubandus
- Tele2
- Koduekstra
- ERGO Kindlustus
- Olympic Casino
Более подробно с итогами месяца образцового обслуживания можно ознакомиться здесь.