Фото: пьяный сотрудник автомойки в Киеве угнал и разбил Geländewagen кума Путина

Первым о случившемся сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. По его словам, жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко пригнала автомобиль супруга на мойку, пьяный сотрудник которой его угнал, пишет Newsru.com.

Позднее информацию о случившемся подтвердили в дорожной полиции Киева. "16 апреля на перекрестке улиц Мостицкой и Ужвий в Подольском районе Киева пьяный сотрудник автомойки разбил угнанный Mercedes G-Class, - рассказали в пресс-службе полиции. - Он не справился с управлением на светофоре, когда загорелся красный свет. Нетрезвый угонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos".

У лидера партии "Украинский выбор" и путинского кума Виктора Медведчука серьезные проблемы: его дорогой Mercedes-Benz Geländewagen пострадал в ДТП. Машину политика взял покататься и разбил пьяный работник киевской автомойки.https://t.co/lu4APOAIDg pic.twitter.com/hj16zlbYeW — by24org (@by24org) April 16, 2018

По данным правоохранительных органов, виновник происшествия пытался скрыться, но не смог этого сделать из-за очень нетрезвого состояния. Полицейские обнаружили его сидящим под столбом. "Проверка на алкотестере показала два промилле - в десять раз выше максимально допустимой нормы", - отметили в пресс-службе.

Фамилию владельца разбитого Geländewagen в полиции не назвали, в соответствии с требованиями о защите личных данных граждан. Однако по сведениям из баз данных, находящихся в открытом доступе, этот Mercedes-Benz G55AMG черного цвета 2010 года выпуска с регистрационным номером AA1450MX принадлежит именно Медведчуку.

Работник автомойки, угнавший и разбивший дорогой автомобиль политика, вероятно, будет привлечен к уголовной ответственности. Между тем некоторые пользователи соцсетей начали высказывать этому человеку слова сочувствия и поддержки, отмечается в публикации.