Еще одно такое нарушение – и Ааб окажется за решеткой

Как известно, министр более месяца назад превысил скорость на 24 км/ч, при этом содержание алкоголя в его крови было на 0,05 мг/л больше, чем позволяет закон, пишет Äripäev.

В первый раз за такое нарушение назначается денежный штраф. Однако у Ааба были отобраны на шесть месяцев водительские права, поскольку подобное нарушение он совершил не впервые.

Глава тартуской патрульной службы Альвар Пяхкель сказал Äripäev, что в данном случае следователь учел прежнее поведение водителя на дороге и посчитал, что, поскольку предыдущее действующее наказание за превышение скорости не оказало должного влияния и водитель совершил новое нарушение, вместо штрафа ему было назначено более суровое наказание.