среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Еще одно такое нарушение – и Ааб окажется за решеткой

Еще одно такое нарушение – и Ааб окажется за решеткой

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Яак Ааб сообщает о своей отставке.

ФОТО: Liis Treimann

Если бы пойманный за рулем с остаточным содержанием алкоголя и подавший в отставку министр госуправления Яак Ааб еще раз попался на нарушении ПДД, ему могло бы грозить шоковое заключение.

Как известно, министр более месяца назад превысил скорость на 24 км/ч, при этом содержание алкоголя в его крови было на 0,05 мг/л больше, чем позволяет закон, пишет Äripäev.

В первый раз за такое нарушение назначается денежный штраф. Однако у Ааба были отобраны на шесть месяцев водительские права, поскольку подобное нарушение он совершил не впервые.

Глава тартуской патрульной службы Альвар Пяхкель сказал Äripäev, что в данном случае следователь учел прежнее поведение водителя на дороге и посчитал, что, поскольку предыдущее действующее наказание за превышение скорости не оказало должного влияния и водитель совершил новое нарушение, вместо штрафа ему было назначено более суровое наказание.

“Если же и это не дает результата, как правило следует шоковое заключение, т.е. полиция ходатайствует у суда об аресте”, - добавил он.

Читайте подробности в Äripäev.

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