Мэр Таллинна: оппозиция ломится в открытую дверь

«Я принял приглашение оппозиционных партий Таллиннского городского собрания и еще раз разъяснил им во вторник, как развивались события в АО "Таллиннский городской транспорт" (Tallinna Linnatranspordi AS), как Таллинн борется с коррупцией, насколько усилена деятельность внутреннего контроля, как постоянно проводятся внутренние аудиторские проверки, - сказал Аас. - Я очень хотел, чтобы на встрече присутствовали и журналисты, дабы они из первоисточника, без эмоциональных вывертов оппозиции, получили сведения о том, какова ситуация и что делается. Но руководитель фракции Партии реформ в городском собрании Кристен Михал был категорически против.

Мне бояться нечего. Угроза вотумом доверия свидетельствует о постигшем оппозицию разочаровании из-за того, что у нее выбили из рук все козыри: как только выявилась проблема, я немедленно подал в отставку с поста председателя совета ТГТ, заявил об уходе и руководитель предприятия Энно Тамм. После выявления первичных проблем внутренний аудит продолжился, и вскрылся еще ряд возможных нарушений, после чего мы направили заявление в полицию. На стадии разработки гражданский иск в суд».

И все же, мэр счел, что у желания оппозиции вынести на голосование вопрос о доверии, есть и положительные стороны: «Это дает мне возможность еще и еще раз разъяснить, какие шаги мы предпринимаем. В городских учреждениях Таллинна работают в общей сложности около 15 тысяч человек. Да, среди них находятся и нечестные, но выявление коррупции, т.е. тайного преступления - дело весьма сложное, а разрушить порочную круговую поруку таких людей - нелегко.