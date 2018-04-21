Галерея и видео: из-за произошедшего ДТП в центре Таллина нарушено движение

Rus.Postimees.ee112Галерея и видео: из-за произошедшего ДТП в центре Таллина нарушено движениеГалерея и видео: из-за произошедшего ДТП в центре Таллина нарушено движение Дополнено в 11:40!Rus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать21 апреля 2018 г., 10:49Возле торгового центра Stockmann столкнулись автомобили Opel и Subaru. ПоделитьсяПо первоначальным данным, автомобиль Opel с финскими номерами сбил автомобиль Subaru, отчего тот отлетел в сторону и врезался светофор.Скорая помощь доставила водителя автомобиля Opel в больницу.Из-за аварии нарушено движение. Новость дополняется!авариядтпталлинн