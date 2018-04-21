суббота, 21 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
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  • Галерея и видео: из-за произошедшего ДТП в центре Таллина нарушено движение

Галерея и видео: из-за произошедшего ДТП в центре Таллина нарушено движение Дополнено в 11:40!

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Возле торгового центра Stockmann столкнулись автомобили Opel и Subaru.

По первоначальным данным, автомобиль Opel с финскими номерами сбил автомобиль Subaru, отчего тот отлетел в сторону и врезался светофор.

Скорая помощь доставила водителя автомобиля Opel в больницу.

Из-за аварии нарушено движение. 

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