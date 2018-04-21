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Саакашвили призвал власти Армении не "имитировать Москву"

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Михаил Саакашвили.

ФОТО: YURI DYACHYSHYN/AFP

Экс-президент Грузии призвал власти в Ереване услышать демонстрантов и начать с ним диалог, передает dw.com.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Армении.

"Я призываю своих друзей во власти Армении немедленно начать диалог с демонстрантами и услышать их. И вообще, меньше слушайте и имитируйте Москву и будьте ближе к своим гражданам, от этого вы только выиграете", - написал Саакашвили.

Также он заявил, что "очень переживает за мир в Армении и за будущее этого очень талантливого и любимого им народа".

В Ереване 9-й день проходят акции протеста. Полиция задерживает участников. Премьер-министр страны Серж Саргсян призвал лидера протестов Никола Пашиняна к диалогу, однако тот отказался, заявив, что его удовлетворит лишь отставка главы правительства.

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