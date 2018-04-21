Саакашвили призвал власти Армении не "имитировать Москву"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Армении.

"Я призываю своих друзей во власти Армении немедленно начать диалог с демонстрантами и услышать их. И вообще, меньше слушайте и имитируйте Москву и будьте ближе к своим гражданам, от этого вы только выиграете", - написал Саакашвили.

Также он заявил, что "очень переживает за мир в Армении и за будущее этого очень талантливого и любимого им народа".