Лучший помощник при продаже недвижимости - фотография

Готовя недвижимость к продаже, недостаточно нащелкать телефоном или мыльницей пять-шесть фотографий. Чтобы фотографии не просто получились красивыми, но и способствовали успешной продаже, требуется учесть немало факторов, пишет Kodu.
Фотографируя помещения, следует прежде всего обращать внимание на детали, важные для продажи: камин, светильники, большие окна, лепнина на стене и потолке. Не забывайте и о том, что планировка квартиры или дома должна быть понятной: изолированные комнаты или смежные, дверями они соединяются между собой или открытыми проемами.
До начала фотосессии сделайте уборку в квартире, уберите все не имеющие отношения к продаже вашей недвижимости предметы, начиная от семейных фотографий, заканчивая немытой посудой в кухонной раковине. В кадр не должны попадать члены вашей семьи. Если вы продаете квартиру или дом с обстановкой, но некоторые предметы декора все-таки хотите забрать, они тоже не должны попадать в кадр.
Приступая к фотографированию, убедитесь, что вам достаточно света и правильно выберите точку съемки. «Так как высота типовой квартиры - 2,50, а то и 2,40 метров, идеальной высотой съемки считается 1,20 метра», - говорит маклер Arco Vara Яника Тоотс. Так соотношение размеров стен и окон останется естественными и перспектива не будет сильно искажена.
По словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Анни Арм, очень важно зафиксировать реальное состояние объекта. Обманчивые и отредактированные изображения могут быть источником разочарования для клиента, который пришел на место. «Даже запущенную грязную ванную комнату нужно сфотографировать, потому что отсутствие фотографии одного помещения может повредить делу», - объяснил фотограф Олев Михкельмаа.
Не стоит оставлять в комнатах много лишних вещей. Фотографии должны показывать преимущества недвижимости, а не сушилку с бельем в углу гостиной или шампунь, упавший с полки в ванной. Крышка унитаза всегда должна быть закрытой.
Фотография должна сразу же завладеть вниманием человека. Хорошо продуманные фото недвижимости делают ваш дом гораздо привлекательнее, чем снимки, сделанные наспех. С помощью хорошей камеры модного мобильного телефона, наверное, можно получить неплохие фотографии, но нельзя забывать о главном помощнике для удачной съемки, которым, по словам фотографа Айвара Пихельгаса, является освещение. Оно должно быть сбалансированным, а если света не хватает, следует использовать штатив.
По словам фотографа Олева Михкельмаа, фотографируя мобильным телефоном, необходимо учитывать тот факт, что угол обзора его камеры меньше, чем у среднего фотоаппарата, и охватывает гораздо меньшую площадь. Избегайте попадания в кадр окна. Разница между освещенностью внутри комнаты и дневным светом относительно высока, а камера телефона ее не улавливает. Во время съемки в помещении должны быть включены все светильники. Чтобы улучшить фотографию, сделанную смартфоном, Михкельмаа рекомендует использовать режим HDR, который делает снимки с тремя разными уровнями выдержки и объединяет их в одно изображение.
Для съемки фасада выберите хорошую погоду с легкой облачностью. Облачность создает мягкий свет, и фотография получится теплее и естественнее. Фотографируйте фасад, когда на него падают лучи солнца. Оптимальное время - когда солце освещает фасад под углом 15–45 градусов. «Лучшее время для съемки фасада наступит через две-три недели, когда деревья покроются листвой», - говорит Пихельгас.
Количество фотографий в объявлении должно быть разумным. По словам Михкельмаа, в объявлении должно быть по одному-два изображения одного помещения, а в случае открытой планировки - от трех до четырех снимков. Еще три фотографии - для важных деталей. Не забудьте о кладовой, подъезде, парковке и дворе.
До съемки
- Проверьте, что во всех светильниках есть лампочки, и включите их.
- Сделайте уборку, удалите из кадра все лишнее.
- Наведите идеальный порядок в ванной, уберите с глаз мочалки и лишнюю бытовую химию.
- На плите не должны оставаться кастрюли.
- Уберите со стульев одежду, а в детской - разбросанные игрушки.
Во время съемки
- В кадр не должны попадать люди и домашние животные.
- Найдите интересные детали или исторические элементы.
- Избегайте зеркал.
- Обратите внимание на выигрышные ракурсы.
- Держитесь подальше от теней и прямого солнечного света.