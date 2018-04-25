Лучший помощник при продаже недвижимости - фотография

ФОТО: Olev Mihkelmaa

ФОТО: Olev Mihkelmaa

ФОТО: Olev Mihkelmaa

ФОТО: Olev Mihkelmaa

ФОТО: Olev Mihkelmaa

Фотографируя помещения, следует прежде всего обращать внимание на детали, важные для продажи: камин, светильники, большие окна, лепнина на стене и потолке. Не забывайте и о том, что планировка квартиры или дома должна быть понятной: изолированные комнаты или смежные, дверями они соединяются между собой или открытыми проемами.

До начала фотосессии сделайте уборку в квартире, уберите все не имеющие отношения к продаже вашей недвижимости предметы, начиная от семейных фотографий, заканчивая немытой посудой в кухонной раковине. В кадр не должны попадать члены вашей семьи. Если вы продаете квартиру или дом с обстановкой, но некоторые предметы декора все-таки хотите забрать, они тоже не должны попадать в кадр.

Выбирайте ракурс, с которого помещение смотрится наиболее выигрышно. ФОТО: Olev Mihkelmaa

Приступая к фотографированию, убедитесь, что вам достаточно света и правильно выберите точку съемки. «Так как высота типовой квартиры - 2,50, а то и 2,40 метров, идеальной высотой съемки считается 1,20 метра», - говорит маклер Arco Vara Яника Тоотс. Так соотношение размеров стен и окон останется естественными и перспектива не будет сильно искажена.

Для съемки высоких помещений может понадобиться штатив. ФОТО: Olev Mihkelmaa

По словам маклера бюро недвижимости Uus Maa Анни Арм, очень важно зафиксировать реальное состояние объекта. Обманчивые и отредактированные изображения могут быть источником разочарования для клиента, который пришел на место. «Даже запущенную грязную ванную комнату нужно сфотографировать, потому что отсутствие фотографии одного помещения может повредить делу», - объяснил фотограф Олев Михкельмаа.

Не стоит оставлять в комнатах много лишних вещей. Фотографии должны показывать преимущества недвижимости, а не сушилку с бельем в углу гостиной или шампунь, упавший с полки в ванной. Крышка унитаза всегда должна быть закрытой.

Запомните: крышка унитаза всегда должна быть опущена! ФОТО: Olev Mihkelmaa

Фотография должна сразу же завладеть вниманием человека. Хорошо продуманные фото недвижимости делают ваш дом гораздо привлекательнее, чем снимки, сделанные наспех. С помощью хорошей камеры модного мобильного телефона, наверное, можно получить неплохие фотографии, но нельзя забывать о главном помощнике для удачной съемки, которым, по словам фотографа Айвара Пихельгаса, является освещение. Оно должно быть сбалансированным, а если света не хватает, следует использовать штатив.

По словам фотографа Олева Михкельмаа, фотографируя мобильным телефоном, необходимо учитывать тот факт, что угол обзора его камеры меньше, чем у среднего фотоаппарата, и охватывает гораздо меньшую площадь. Избегайте попадания в кадр окна. Разница между освещенностью внутри комнаты и дневным светом относительно высока, а камера телефона ее не улавливает. Во время съемки в помещении должны быть включены все светильники. Чтобы улучшить фотографию, сделанную смартфоном, Михкельмаа рекомендует использовать режим HDR, который делает снимки с тремя разными уровнями выдержки и объединяет их в одно изображение.

Нужно включить все светильники в комнате и даже разжечь камин. ФОТО: Olev Mihkelmaa

Для съемки фасада выберите хорошую погоду с легкой облачностью. Облачность создает мягкий свет, и фотография получится теплее и естественнее. Фотографируйте фасад, когда на него падают лучи солнца. Оптимальное время - когда солце освещает фасад под углом 15–45 градусов. «Лучшее время для съемки фасада наступит через две-три недели, когда деревья покроются листвой», - говорит Пихельгас.

Выберите время, когда солнце освещает фасад под углом 15 - 45 градусов. ФОТО: Olev Mihkelmaa

Количество фотографий в объявлении должно быть разумным. По словам Михкельмаа, в объявлении должно быть по одному-два изображения одного помещения, а в случае открытой планировки - от трех до четырех снимков. Еще три фотографии - для важных деталей. Не забудьте о кладовой, подъезде, парковке и дворе.

Сфотографируйте кладовую и парковочное место. ФОТО: Olev Mihkelmaa

До съемки Проверьте, что во всех светильниках есть лампочки, и включите их.

Сделайте уборку, удалите из кадра все лишнее.

Наведите идеальный порядок в ванной, уберите с глаз мочалки и лишнюю бытовую химию.

На плите не должны оставаться кастрюли.

Уберите со стульев одежду, а в детской - разбросанные игрушки. Во время съемки В кадр не должны попадать люди и домашние животные.

Найдите интересные детали или исторические элементы.

Избегайте зеркал.

Обратите внимание на выигрышные ракурсы.

Держитесь подальше от теней и прямого солнечного света.

Недопитый стакан и неубранная или немытая посуда - не элементы декора. ФОТО: KV.EE

Фотографируя ванную комнату, уберите все лишнее из кадра. ФОТО: KV.EE