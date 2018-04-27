пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Галерея: просторная двухкомнатная квартира со всей обстановкой и недалеко от моря

Галерея: просторная двухкомнатная квартира со всей обстановкой и недалеко от моря

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Отсюда легко дойти пешком и до Штромки, и до центра города. Трехкамерные стеклопакеты и толстые стены спасают от шума, а высокие потолки - такая редкость в наше время засилья новостоек!

Эта просторная двухкомнатная квартира площадью 65 квадратных метров находится в трехэтажном доме постройки 1956 года на Палдиском шоссе, в той его части, которая расположена неподалеку от ипподрома. Высота потолков в квартире - 2,8 метра, планировка - отличная: кухня-столовая, объединены с гостиной, а ванная настолько большая, что в ней достаточно места для треугольной ванны, стиральной машины, комода для белья и многого другого.

В квартире явно была сделана перепланировка, только маклер почему-то ограничился рассказом только о смене труб и радиаторов. А ведь это имеет большое значение при покупке недвижимости в кредит!

Квартира хорошо отремонтирована и со вкусом обставлена. Спальня - с некоторым налетом прованса, остальные помещения - в классическом стиле. Это важно, поскольку практически вся мебель, бытовая техника, портьеры, светильники и даже картины остаются в квартире.  

Если вас интересуют подробности, то они - ЗДЕСЬ.

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