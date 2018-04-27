пятница, 27 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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Фото: а вы хотели бы иметь такую славную дачку?

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ФОТО: CabinPorn.com

В мире много необычных домов, уверен портал Kodu, предлагая посмотреть на фотографии одного из таких - скромного домика, расположенного в загадочном месте. 

Скромный бревенчатый домик находится в крайне экзотическом месте, на краю отвесной скалы, под которой течет живописная речка. Именно из-за таких пейзажей Чехию часто сравнивают с Швейцарией. 

ФОТО: CabinPorn.com

Фотографии других, не менее милых домиков, находящихся в экзотических местах, можно посмотреть ЗДЕСЬ

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