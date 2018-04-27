Фото: а вы хотели бы иметь такую славную дачку?
27 апреля 2018 г., 17:41
В мире много необычных домов, уверен портал Kodu, предлагая посмотреть на фотографии одного из таких - скромного домика, расположенного в загадочном месте.
Скромный бревенчатый домик находится в крайне экзотическом месте, на краю отвесной скалы, под которой течет живописная речка. Именно из-за таких пейзажей Чехию часто сравнивают с Швейцарией.
Фотографии других, не менее милых домиков, находящихся в экзотических местах, можно посмотреть ЗДЕСЬ.