Volkswagen представил новые силовые установки: гибриды и турбомотор на газе

Главной новинкой стала умеренная гибридная система со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой батареи. Она обеспечивает дополнительную мощность при разгоне и способна полностью отключать двигатель при движении накатом, что позволяет экономить до 0,3 литра топлива на 100 километров пути. Первым «мягкую» гибридную установку получит Golf восьмого поколения.

Двигатель 1.5 TGI Evo, работающий на природном газе или его синтетическом аналоге e-gas, комплектуется непосредственным впрыском и турбонагнетателем с изменяемой геометрией крыльчатки. Мощность агрегата составляет 130 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Расход такого двигателя на Golf текущего поколения составляет 3,5 килограмма газа на 100 километров. Запас хода — 490 километров.

TGI 1.5 Evo