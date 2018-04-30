На границе Мексики и США скопились группы мигрантов

Около ста пятидесяти беженцев из стран Центральной Америки в понедельник, 30 апреля, добралась до мексиканского города Тихуана, который находится на границе с США. Изначально в группе было более тысячи человек, однако с конца марта, когда мигранты отправились в путь, их количество снизилось. "Мы должны просить об убежище и надеемся, что правительство США откроет двери", - заявила одна из мигрантов, прибывшая из Сальвадора.

Тридцать человек взобрались на пограничные заграждения, выкрикивая лозунги о трудностях мигрантов. "Мы хотим сказать президенту США, что мы - не преступники, и чтобы он дал нам возможность жить без страха", - заявил представитель правозащитной организации "Люди без границ", которая организовала группу. Со стороны США были замечены пограничники, которые наблюдали за мигрантами.