В ЕС выросло число необоснованных запросов на убежище от граждан Грузии

По текущим данным, одни только немецкие ведомства зарегистрировали примерно в три раза больше запросов от граждан Грузии, чем до отмены виз в конце марте 2017 года, пишет DW.com.

С января по март 2017 года, до либерализации визового режима, было принято 601 заявление. За тот же период 2018 года - 1771. Похожая или еще более напряженная ситуация наблюдается в Италии, Франции и Швеции. Противники отмены виз указывают, что они опасались именно подобного развития событий. Критики подобного решения предостерегали, что отсутствие визовых барьеров будет использовано грузинским криминалитетом.