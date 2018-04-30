ДТП под кайфом: нарководителя отправили за решетку

Сесть за руль в состоянии наркотического опьянения обвиняемому не помешало и то обстоятельство, что его досрочно освободили из тюрьмы, он находился на испытательном сроке и ему было запрещено употреблять наркотики и алкоголь. «В его случае не оставалось никакой другой возможности, кроме лишения свободы», - признала Ляэнеский окружной прокурор Юлле Тамм.

В первый раз 29-летнего Дениса задержали поздним вечером 26 июля прошлого года в Таллинне на улице Эдуарда Вильде. Согласно результатам судебной экспертизы, в моче нарушителя были обнаружены амфетамин, диазепам и нордазепам.

25 сентября около 9 часов утра тот же человек ехал в Пярну по улице Лай и спровоцировал ДТП. На этот раз судебная экспертиза установила, что в его моче был амфетамин, метамфетамин, диазепам и нордазепам.

10 апреля Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства признал Дениса виновным в неоднократном вождении в состоянии наркотического опьянения и назначил ему в качестве наказания лишение свободы сроком на один год и один месяц. К этому сроку суд прибавил предыдущее неотбытое наказание – 11 месяцев и 6 дней, в результате Денис проведет в тюрьме два года.

Денис должен был явиться в тюрьму по вызову после того, как приговор вступит в силу. Приговор вступил в силу в прошлый четверг.

В качестве дополнительного наказания суд на год лишил Дениса водительских прав. Кроме того, он должен выплатить штраф и оплатить расходы на экспертизу и адвоката в размере 1244 евро и 80 центов.

Обвиняемый и ранее наказывался за преступления, связанные с наркотиками. В 2015 году Харьюский уездный суд приговорил Дениса к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за оборот наркотического вещества в крупных размерах. В позапрошлом году Дениса по решению Тартуского уездного суда освободили досрочно за 11 месяцев и 6 дней до окончания срока.