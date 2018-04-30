Пропавший с оружием полицейский: что нам известно на сегодняшний день?

·Понедельник, 23 апреля

44-летний Марек закончил смену в Ида-Харьюском отделе полиции и ушел с работы вместе с табельным оружием. Поскольку у полицейских есть право постоянного ношения оружия, Марек не был обязан сдавать его на выходе. Оружие до сих пор не найдено.

В 17.44 Марек попал в поле зрения камеры видеонаблюдения на Балтийском вокзале.

·Вторник, 24 апреля

Марек на видеокамере Балтийского вокзала. ФОТО: PPA

По сведениям Postimees, похожего на Марека мужчину видели шедшим по асфальтированной дороге в районе Аэгвийду около кемпинга Никеръярве. На нем была городская одежда и обувь.

По словам руководителя поисков Эркко Пийриммяги, двое людей видели похожего на Марека мужчину около Аэгвийду 24 апреля в период с 10 до 13 часов.

·Среда, 25 апреля

В среду в полицию обратилась супруга мужчины, сообщившая, что 44-летний Марек не был дома с понедельника и по состоянию на 25 апреля с ним не удалось связаться ни близким, ни коллегам. Был установлено, что автомобиль Марека стоит около дома, а его телефон отключен с вечера понедельника.

В понедельник пропал 44-летний полицейский Марек (на фото). Марек. ФОТО: PPA

После этого в среду вечером около дома пропавшего в деревне Суурупи была начата масштабная полицейская операция, начались поиски на местности. Полицейские ходили вечером с фотографией от двери к двери и спрашивали, не видели ли изображенного на ней мужчину. Также к поискам был привлечен вертолет. Поиски Марека в Суурупи длились до позднего вечера, но найти его не удалось.

·Четверг, 26 апреля

В четверг полиция получила сообщение, что Марек мог уехать поездом в Аэгвийду, поэтому до семи часов вечера параллельно поискам в Суурупи шли поиски в Аэгвийду. Поиски на местности в Суурупи были прекращены в четверг, в 20 часов. Марека так и не нашли.

Поиски в Суурупи ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам оперативного дежурного Урмаса Крулля, в ходе поисков на местности были обысканы перелески, находящиеся в районе катакомбы и побережье. «С помощью местного жителя, мы проехали на лодке и вдоль побережья Суурупи. В поисках участвовали вертолет Департамента полиции и погранохраны и дрон. Мы прошлись и по заправкам и магазинам, спрашивали у местных жителей, вдруг кто-то видел Марека», - рассказал Крулль.

Около шести часов над лесами Аэйгвийду кружил вертолет, но и это не привело к обнаружению Марека.

Поиски в Аэгвийду. ФОТО: Eero Vabamägi

В четверг полиция получила сообщение, что около Нелиярве кто-то видел похожего на Марека мужчину, а поблизости была установлена оранжевая палатка. “Мы проверили место, где должна была стоять эта палатка, но ее там больше не было. Если у кого-то есть дополнительные сведения о том, кто мог ночевать около Аэгвийду, пожалуйста, сообщите нам об этом”, - добавил Кролль.

·Пятница, 27 апреля

Активные поиски были прекращены. Полиция сообщила в пятницу, что прекратила поиски пропавшего коллеги около Аэгвийду, в пятницу активные поиски больше не продолжались.

“Мы просмотрели записи видеокамер с поездов и городского пространства, чтобы картографировать перемещения Марека и выяснить его возможный маршрут. Мы пообщались с близкими, друзьям и знакомыми Марека, чтобы получить представление о причинах его исчезновения. У нас больше нет дополнительной информации, на основании которой можно было бы продолжить поиски на местности, по этой причине мы вчера их прекратили”, - сказал Крулль в пятницу.

·Понедельник, 30 апреля