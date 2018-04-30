Пропавший с оружием полицейский: что нам известно на сегодняшний день?

В связи с бесследно исчезнувшим вместе со служебным оружием полицейским была начата масштабная поисковая операция, однако до сих пор поиски не принесли результатов. Что мы знаем о случившемся на сегодняшний день?
·Понедельник, 23 апреля
44-летний Марек закончил смену в Ида-Харьюском отделе полиции и ушел с работы вместе с табельным оружием. Поскольку у полицейских есть право постоянного ношения оружия, Марек не был обязан сдавать его на выходе. Оружие до сих пор не найдено.
В 17.44 Марек попал в поле зрения камеры видеонаблюдения на Балтийском вокзале.
·Вторник, 24 апреля
По сведениям Postimees, похожего на Марека мужчину видели шедшим по асфальтированной дороге в районе Аэгвийду около кемпинга Никеръярве. На нем была городская одежда и обувь.
По словам руководителя поисков Эркко Пийриммяги, двое людей видели похожего на Марека мужчину около Аэгвийду 24 апреля в период с 10 до 13 часов.
·Среда, 25 апреля
В среду в полицию обратилась супруга мужчины, сообщившая, что 44-летний Марек не был дома с понедельника и по состоянию на 25 апреля с ним не удалось связаться ни близким, ни коллегам. Был установлено, что автомобиль Марека стоит около дома, а его телефон отключен с вечера понедельника.
После этого в среду вечером около дома пропавшего в деревне Суурупи была начата масштабная полицейская операция, начались поиски на местности. Полицейские ходили вечером с фотографией от двери к двери и спрашивали, не видели ли изображенного на ней мужчину. Также к поискам был привлечен вертолет. Поиски Марека в Суурупи длились до позднего вечера, но найти его не удалось.
·Четверг, 26 апреля
В четверг полиция получила сообщение, что Марек мог уехать поездом в Аэгвийду, поэтому до семи часов вечера параллельно поискам в Суурупи шли поиски в Аэгвийду. Поиски на местности в Суурупи были прекращены в четверг, в 20 часов. Марека так и не нашли.
По словам оперативного дежурного Урмаса Крулля, в ходе поисков на местности были обысканы перелески, находящиеся в районе катакомбы и побережье. «С помощью местного жителя, мы проехали на лодке и вдоль побережья Суурупи. В поисках участвовали вертолет Департамента полиции и погранохраны и дрон. Мы прошлись и по заправкам и магазинам, спрашивали у местных жителей, вдруг кто-то видел Марека», - рассказал Крулль.
Около шести часов над лесами Аэйгвийду кружил вертолет, но и это не привело к обнаружению Марека.
В четверг полиция получила сообщение, что около Нелиярве кто-то видел похожего на Марека мужчину, а поблизости была установлена оранжевая палатка. “Мы проверили место, где должна была стоять эта палатка, но ее там больше не было. Если у кого-то есть дополнительные сведения о том, кто мог ночевать около Аэгвийду, пожалуйста, сообщите нам об этом”, - добавил Кролль.
·Пятница, 27 апреля
Активные поиски были прекращены. Полиция сообщила в пятницу, что прекратила поиски пропавшего коллеги около Аэгвийду, в пятницу активные поиски больше не продолжались.
“Мы просмотрели записи видеокамер с поездов и городского пространства, чтобы картографировать перемещения Марека и выяснить его возможный маршрут. Мы пообщались с близкими, друзьям и знакомыми Марека, чтобы получить представление о причинах его исчезновения. У нас больше нет дополнительной информации, на основании которой можно было бы продолжить поиски на местности, по этой причине мы вчера их прекратили”, - сказал Крулль в пятницу.
·Понедельник, 30 апреля
По словам полиции, они по-прежнему занимаются изучением записей камер видеонаблюдения и сбором новых данных, которые невозможно было получить на выходных. В то же время у полиции нет ни одной путеводной нити, активные поиски на этой неделе также не проводятся.