Окружной суд оставил в силе разрешение на строительство Рейди-теэ

В своем постановлении от 2 мая окружной суд счел обоснованным решение административного суда, который в сентябре прошлого года также отклонил жалобу активистов, пишет rus.err.ee.

Истцы хотели чтобы выданное столичными властями разрешение на строительство улицы Рейди-теэ было аннулировано, указывая на то, что мэрия Таллинна не провела экспертизу экологических воздействий.

Автомобильная дорога Рейди-теэ должна связать набережную Пирита и Таллиннский порт