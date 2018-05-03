четверг, 3 мая 2018 г.
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Окружной суд оставил в силе разрешение на строительство Рейди-теэ

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ФОТО: Pilt videost

Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию активистов некоммерческой организации "Зеленое движение Эстонии", требовавших отменить выданное разрешение на строительство второго этапа улицы Рейди-теэ в Таллинне.

В своем постановлении от 2 мая окружной суд счел обоснованным решение административного суда, который в сентябре прошлого года также отклонил жалобу активистов, пишет rus.err.ee.

Истцы хотели чтобы выданное столичными властями разрешение на строительство улицы Рейди-теэ было аннулировано, указывая на то, что мэрия Таллинна не провела экспертизу экологических воздействий. 

Автомобильная дорога Рейди-теэ должна связать набережную Пирита и Таллиннский порт

Кассационная жалоба на решение Таллиннского окружного суда может быть подана в Государственный суд до 1 июня.

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