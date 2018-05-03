четверг, 3 мая 2018 г.
"Я бы никогда не внесла такую петицию, где бы я призывала дать негражданам гражданство" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Менорку за 194 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Менорку за 194 евро!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Менорка.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов rip.ee, hetked.ee, secretflying.com и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна на Менорку начиная со 194 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 496 евро

Туда-обратно из Риги в Тронхейм начиная с 67 евро

Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная с 87 евро

Туда-обратно из Таллинна в Фиджи начиная с 807 евро

Туда-обратно из Риги в Тбилиси начиная со 164 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 188 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Гану начиная с 330 евро

Туда-обратно из Брюсселя на Ямайку начиная с 329 евро

Туда-обратно из Брюсселя на Кубу начиная с 399 евро

Читать также

Актуально

НАВЕРХ