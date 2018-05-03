Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Менорку за 194 евро!
3 мая 2018 г., 11:37
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов rip.ee, hetked.ee, secretflying.com и flynous.com.
Туда-обратно из Таллинна на Менорку начиная со 194 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 496 евро
Туда-обратно из Риги в Тронхейм начиная с 67 евро
Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная с 87 евро
Туда-обратно из Таллинна в Фиджи начиная с 807 евро
Туда-обратно из Риги в Тбилиси начиная со 164 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 188 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Гану начиная с 330 евро
Туда-обратно из Брюсселя на Ямайку начиная с 329 евро
Туда-обратно из Брюсселя на Кубу начиная с 399 евро