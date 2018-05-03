Volkswagen выведет на рынок 70 новых моделей

Об этом в четверг, 3 мая, заявил на общем собрании акционеров в Берлине председатель правления автогиганта Херберт Дис. По его словам, на которые ссылается агентство dpa, VW в 2018 году намерен представить потребителя более 70 новых машин.

В то же время, предупредил Дис, переход на новую процедуру лабораторной проверки экологических параметров автомобилей (WLTP), введенную в Европейском Союзе с 1 сентября 2017 года для подтверждения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и углекислого газа, может привести к перебоям с поставками автомобилей на рынок.

Определенную роль могут также сыграть и оперативность работы разрешительных органов. По словам Диса, окончательный переход на новую систему экологического тестирования, намеченный на 1 сентября 2018 года, потребует "огромных усилий". Критики, однако, предупреждают, что и WLTP-тест не защищен от возможных манипуляций.

Авторынок демонстрирует уверенный рост

Немецкий авторынок в апреле 2018 года продемонстрировал уверенный рост. По данным Федерального ведомства по транспорту (KBA), число поставленных на учет новых автомобилей достигло примерно 314 тысяч, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Тенденция постепенного отказа потребителей от дизельных двигателей сохраняется. Среди вновь поставленных на учет машин 62 процента используют бензиновый двигатель (плюс 19 процентов к апрелю 2017 года) и примерно треть - дизель (-12,5 процентов).