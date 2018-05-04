Twitter посоветовал пользователям сменить пароли из-за обнаружения ошибки в системе их хранения

"Когда вы устанавливаете пароль для своего Twitter-аккаунта, мы используем технологию, которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, нет никаких признаков проникновения или неправомерного использования (паролей - ИФ) кем-либо", - говорится в сообщении компании.