пятница, 4 мая 2018 г.
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Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе 2018 года

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Медаль, вручаемая лауреату Нобелевской премии

ФОТО: wikipedia.org

Нобелевский комитет объявил о том, что не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Это решение принято на фоне скандале в Шведской академии, отвечающей за выбор номинантов, сообщает "Медуза".

В 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено.

В конце 2017 года Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, начала внутреннее расследование об утечке данных, в котором подозревался муж одного из членов организации. Его также заподозрили в сексуальных домогательствах к женщинам.

По данным шведских СМИ, подозреваемым является Жан-Клод Арно — 71-летний фотограф и театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон.

На фоне скандала в апреле 2018 года в отставку подала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

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