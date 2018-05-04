Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе 2018 года

Нобелевский комитет объявил о том, что не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Это решение принято на фоне скандале в Шведской академии, отвечающей за выбор номинантов, сообщает "Медуза".
В 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено.
В конце 2017 года Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, начала внутреннее расследование об утечке данных, в котором подозревался муж одного из членов организации. Его также заподозрили в сексуальных домогательствах к женщинам.
По данным шведских СМИ, подозреваемым является Жан-Клод Арно — 71-летний фотограф и театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон.
На фоне скандала в апреле 2018 года в отставку подала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.