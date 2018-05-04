Турецкое судно столкнулось в Эгейском море с катером ВМС Греции

По информации Генштаба, в результате столкновения никто не пострадал. Судна не получили серьезных повреждений, и авария не повлекла за собой загрязнения окружающей среды.

В греческом Генштабе отметили, что инцидент произошел из-за нарушения турецким судном навигационных правил предотвращения столкновений на море. Кроме этого, после столкновения турецкое судно проигнорировало запросы греческого корабля по радио, увеличило скорость и направилось к побережью Турции.

Столкновение произошло во время патрулирования катером ВМС Греции акватории Эгейского моря в рамках операции НАТО по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Греческая сторона начала расследование, в ходе которого она намерена приложить усилия для наказания виновников инцидента.