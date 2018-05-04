пятница, 4 мая 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Турецкое судно столкнулось в Эгейском море с катером ВМС Греции

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Военный корабль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Murad Sezer / Reuters

Торговое судно Karmate, шедшее под турецким флагом, в пятницу утром врезалось в Эгейском море в артиллерийский катер ВМС Греции Armatolos, сообщил Генштаб военно-морских сил Греции.

По информации Генштаба, в результате столкновения никто не пострадал. Судна не получили серьезных повреждений, и авария не повлекла за собой загрязнения окружающей среды.

В греческом Генштабе отметили, что инцидент произошел из-за нарушения турецким судном навигационных правил предотвращения столкновений на море. Кроме этого, после столкновения турецкое судно проигнорировало запросы греческого корабля по радио, увеличило скорость и направилось к побережью Турции.

Столкновение произошло во время патрулирования катером ВМС Греции акватории Эгейского моря в рамках операции НАТО по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Греческая сторона начала расследование, в ходе которого она намерена приложить усилия для наказания виновников инцидента.

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос в свою очередь уведомил об инциденте премьер-министра Алексиса Ципраса. Также об инциденте уведомлены береговая охрана и представители НАТО.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ