пятница, 4 мая 2018 г.
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  • Фото: пример удачной перестройки производственного помещение в уютную квартиру

Фото: пример удачной перестройки производственного помещение в уютную квартиру

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ФОТО: city24.ee

Как известно, бывшие производственные корпуса фанерной фабрики Лютера превращены в жилые дома, пишет Kodu. И квартиры в них, естественно, в стиле лофт. Но и лофты бывают разными. Этот - светлый и приятный для глаз. 

ФОТО: city24.ee

В выставленной на продажу квартире в квартале Лютера встретились прошлое и настоящее. Площадь этой двухъярусной квартиры - 76,5 м2. 

ФОТО: city24.ee

Большие окна выходят в тихий внутренний двор, а света на втором этаже квартиры добавляют мансардные окна. Мебель, которую потенциальные покупатели видят на фотографиях, по договоренности с собственником может остаться в квартире.

ФОТО: city24.ee

В цену квартиры также входит кладовка, расположенная на нулевом этаже здания. 

Дополнительная информация - ЗДЕСЬ.

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