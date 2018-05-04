Фото: пример удачной перестройки производственного помещение в уютную квартиру
4 мая 2018 г., 15:39
Как известно, бывшие производственные корпуса фанерной фабрики Лютера превращены в жилые дома, пишет Kodu. И квартиры в них, естественно, в стиле лофт. Но и лофты бывают разными. Этот - светлый и приятный для глаз.
В выставленной на продажу квартире в квартале Лютера встретились прошлое и настоящее. Площадь этой двухъярусной квартиры - 76,5 м2.
Большие окна выходят в тихий внутренний двор, а света на втором этаже квартиры добавляют мансардные окна. Мебель, которую потенциальные покупатели видят на фотографиях, по договоренности с собственником может остаться в квартире.
В цену квартиры также входит кладовка, расположенная на нулевом этаже здания.
Дополнительная информация - ЗДЕСЬ.