Биткойн впал в кому

Если в январе число дней, в течение которых стоимость биткойна менялась на тысячу долларов в течение торгов, составило 21, то в апреле — 2.

Волатильность снижалась последовательно: в феврале торговый диапазон в тысячу долларов наблюдался 13 из 28 дней, в марте — 7 из 31 дня.

За 32 дня, предшествующие публикации заметки, биткойн вырос с 6,4 тысячи до 9,5 тысячи долларов. При этом, как подсчитал CoinDesk, ежедневная средняя волатильность составила 454 доллара, 3 мая — 278 долларов. В 2017 году торговый диапазон криптовалюты в среднем оказался на уровне 348 долларов.