пятница, 4 мая 2018 г.
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На внезапные учения не явились почти две трети резервистов

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Участники военных учений. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

В четверг в рамках крупномасштабных учений "Еж" на дополнительные учебные сборы "Шип" были призваны 223 резервиста, к утру пятницы из них прибыли 80, а 56 по уважительной причине освободили от участия.

В четверг правительство решило призвать резервистов, включенных в состав резервных подразделений 92-й дивизии воздушного наблюдения на проходящие во время крупномасштабных учений "Еж" дополнительные учебные сборы "Шип".

Из 223 призванных резервистов к утру пятницы прибыли 80 резервистов 92-й дивизии воздушного наблюдения. В соответствии с законом о службе в Силах обороны и по решению командира от участия в сборах по разным причинам были освобождены 56 резервистов.

По словам пресс-секретаря Кайтселийта, в числе призванных были назначенные на должности резервисты и мобилизационный резерв. Он пояснил, что все подразделения резерва Сил обороны укомплектованы с мобилизационным резервом.

«Дополнительные учебные сборы выполнили свою цель, поскольку сформированы подразделения для обороны трех постов радарного наблюдения, - сказал пресс-секретарь. - Подразделение, сформированное из прибывших на дополнительные сборы резервистов и находящихся на действительной военной службе военнослужащих, приступило к выучке и готовится выполнять дальнейшие задачи».

Причины отсутствия не явившихся и не вышедших на связь резервистов уточнят, в отношении не явившихся резервистов Силы обороны возбудят дело о проступке.

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