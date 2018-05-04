На внезапные учения не явились почти две трети резервистов

В четверг правительство решило призвать резервистов, включенных в состав резервных подразделений 92-й дивизии воздушного наблюдения на проходящие во время крупномасштабных учений "Еж" дополнительные учебные сборы "Шип".

Из 223 призванных резервистов к утру пятницы прибыли 80 резервистов 92-й дивизии воздушного наблюдения. В соответствии с законом о службе в Силах обороны и по решению командира от участия в сборах по разным причинам были освобождены 56 резервистов.

По словам пресс-секретаря Кайтселийта, в числе призванных были назначенные на должности резервисты и мобилизационный резерв. Он пояснил, что все подразделения резерва Сил обороны укомплектованы с мобилизационным резервом.

«Дополнительные учебные сборы выполнили свою цель, поскольку сформированы подразделения для обороны трех постов радарного наблюдения, - сказал пресс-секретарь. - Подразделение, сформированное из прибывших на дополнительные сборы резервистов и находящихся на действительной военной службе военнослужащих, приступило к выучке и готовится выполнять дальнейшие задачи».