суббота, 5 мая 2018 г.
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  • Неожиданно: смотрите, какой продуктовый магазин стал самым дорогим в Эстонии

Неожиданно: смотрите, какой продуктовый магазин стал самым дорогим в Эстонии А на каком месте ваш любимый магазин?

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Фото иллюстративное

ФОТО: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics

Если каждый месяц титул магазина с самой дорогой продуктовой корзиной присуждался Selver, в мае он был передан торговой сети Coop. Дешевле всего товар можно купить в Grossi.

Сравнивая с ценами продуктовых корзин за март, на более евро подорожали товары в Coop и почти на евро - в Selver. В Grossi цены упали, а в Prisma, Rimi и Maxima стоимость продуктовых корзин осталась на относительно прежнем уровне (разница в пару десятков центов), передает Postimees.

Помимо снижения цен, стать магазином с самой дешевой продуктовой корзиной Grossi помог фарш собственной марки, поскольку используемого для сравнения в других магазинах фарша Maks & Moorits у них нет в ассортименте.

Стоимость продуктовой корзины Coop выросла в том числе за счет кофе, который в почти вполовину дороже, чем в других магазинах. Цены на бакалею и молочную продукцию остаются во всех магазинах на одном уровне, подешевле можно купить в Grossi.

Цены были взяты 3-4 мая из интернет-магазинов Selver, Coop и Maxima и из обычных магазинов Grossi, Rimi и Prisma. Звездочкой отмечены товары по скидке (скидка не зависит от наличия карты клиента).

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