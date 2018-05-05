Неожиданно: смотрите, какой продуктовый магазин стал самым дорогим в Эстонии

Сравнивая с ценами продуктовых корзин за март, на более евро подорожали товары в Coop и почти на евро - в Selver. В Grossi цены упали, а в Prisma, Rimi и Maxima стоимость продуктовых корзин осталась на относительно прежнем уровне (разница в пару десятков центов), передает Postimees.

Помимо снижения цен, стать магазином с самой дешевой продуктовой корзиной Grossi помог фарш собственной марки, поскольку используемого для сравнения в других магазинах фарша Maks & Moorits у них нет в ассортименте.

Стоимость продуктовой корзины Coop выросла в том числе за счет кофе, который в почти вполовину дороже, чем в других магазинах. Цены на бакалею и молочную продукцию остаются во всех магазинах на одном уровне, подешевле можно купить в Grossi.