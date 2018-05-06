Париж осудил высказывания Трампа о терактах 2015 года

Как следует из заявления главы МИД Жана-Ива Ле Дриана, статистика насилия с применением оружия "не заставляет нас пересматривать выбор Франции по этому вопросу". "Свободное распространение оружия в обществе не является шагом против террористических нападений, напротив, оно может облегчить нападения такого рода", - заявил также Ле Дриан.

Накануне Трамп, во время выступления перед американскими оружейными лоббистами, заявил, что число жертв терактов в Париже было бы не таким высоким, если бы был открыт ответный огонь. "В Париже никто не носит оружия, мы все помним о 130 погибших плюс огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены", - заявил Трамп. По его словам, преступники "имели в запасе время и убивали одного за другим".