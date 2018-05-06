воскресенье, 6 мая 2018 г.
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МЧС: торговые центры в Ноябрьске могли поджечь

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Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Спасатели, тушившие пожары в двух торговых центрах в Ноябрьске, подозревают, что причиной мог быть поджог. ТЦ «Таурус» и «Семья» не работали во время ЧП, однако во втором случае площадь пожара превысила 2000 кв. м.

В сообщении ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сказано, что сейчас на месте пожаров в Ноябрьске работают дознаватели МЧС. «Наиболее вероятная причина пожаров – поджог», - подчеркивают спасатели.

URA.ru отмечает, что оба торговых центра принадлежат одному предпринимателю. «Семья» работает в Ноябрьске уже почти пять лет, а «Таурус» открылся недавно.

В ТЦ «Таурус» в результате первого пожара здание было повреждено ориентировочно на площади 100 кв. м, горели стены.

Во время второго пожара в ТЦ «Семья» наблюдалось открытое горение торгового центра в центральной части на площади 400 кв.м. «Пожарные спасли левое и правое крыло здания торгового центра и материальных ценностей на сумму приблизительно 28 млн рублей. В результате пожара здание повреждено на площади 2200 кв.м», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Оба пожара были потушены, в момент возгорания посетителей в торговых центрах не было. Пострадавших нет.

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