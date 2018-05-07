Готовились к худшему: исчезновение еще одного ребенка поставило полицию на уши

После того, как окрестности были основательно прочесаны, а люди опрошены, родителей вновь отправили в дом, чтобы они еще раз поискали сына там. Дом, по их словам, был приобретен недавно, и семья еще не успела изучить все его закоулки. В конце концов мальчик был найден в доме: ребенок забился в угол и уснул.