понедельник, 7 мая 2018 г.
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  • Готовились к худшему: исчезновение еще одного ребенка поставило полицию на уши

Готовились к худшему: исчезновение еще одного ребенка поставило полицию на уши

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Не прошло и суток после того, как в волости Тюри нашли четырехлетнего мальчика, который заблудился в лесу, когда в полицию сообщили о другом пропавшем ребенке в волости Ярва в деревне Карину: родители не могли найти своего трехлетнего сына.

На происшествие отреагировали со всей серьезностью: в Карину выехали полицейские из Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа с тремя служебными собаками, спасатели и волонтеры.

Готовились к худшему, потому что рядом с домом, принадлежащим семье мальчика, расположено большое озеро. Спасатели взяли с собой соответствующее снаряжение.

После того, как окрестности были основательно прочесаны, а люди опрошены, родителей вновь отправили в дом, чтобы они еще раз поискали сына там. Дом, по их словам, был приобретен недавно, и семья еще не успела изучить все его закоулки. В конце концов мальчик был найден в доме: ребенок забился в угол и уснул.

С ним все в порядке, к огромному облегчению родителей и тех, кто участвовал в поисках. Полицейские подарили любителю поспать плюшевого мишку.

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