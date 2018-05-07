Готовились к худшему: исчезновение еще одного ребенка поставило полицию на уши

Не прошло и суток после того, как в волости Тюри нашли четырехлетнего мальчика, который заблудился в лесу, когда в полицию сообщили о другом пропавшем ребенке в волости Ярва в деревне Карину: родители не могли найти своего трехлетнего сына.
На происшествие отреагировали со всей серьезностью: в Карину выехали полицейские из Ярвамаа и Ляэне-Вирумаа с тремя служебными собаками, спасатели и волонтеры.
Готовились к худшему, потому что рядом с домом, принадлежащим семье мальчика, расположено большое озеро. Спасатели взяли с собой соответствующее снаряжение.
После того, как окрестности были основательно прочесаны, а люди опрошены, родителей вновь отправили в дом, чтобы они еще раз поискали сына там. Дом, по их словам, был приобретен недавно, и семья еще не успела изучить все его закоулки. В конце концов мальчик был найден в доме: ребенок забился в угол и уснул.
С ним все в порядке, к огромному облегчению родителей и тех, кто участвовал в поисках. Полицейские подарили любителю поспать плюшевого мишку.