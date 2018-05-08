Мэр Таллинна: без Центристской партии этим городом управлять невозможно

"Для того, чтобы руководить городом, недостаточно лишь сопротивления. Без Центристской партии управлять городом невозможно или возможно, но очень неэффективно", - сказал Аас.

По словам Ааса, для вотума недоверия искали повод. Городская экономика в отличном состоянии, что подтверждают оценки международных рейтинговых агенств. Таллинн также привлекает людей, что подтверждает увеличение населения за последние пять лет на 5100 жителей.

"Даже пробки, которыми нас вечно упрекают, всего лишь последствия ремонтных работ, что в свою очередь указывает на развитие города", - сказал Аас.

"Даже в самых лучших семьях иногда члены семьи могут оступиться", - прокомментировал Аас коррупционный скандал в Tallinna Linnatranspordi AS.