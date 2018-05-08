Конец зарплатного ралли? Большинство работодателей не планирует повышать зарплату работникам

«57% участвовавших в опросе работодателей отметили, что не планируют в течение следующих шести месяцев изменять в своей организации основную зарплату работников, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - В то же время, свежее исследование показало, что приостановление повышения зарплат может быть временным явлением, поскольку в течение последних шести месяцев многие организации уже повысили основные зарплаты. По всей вероятности, вопрос о повышении заработной платы вновь встанет осенью, когда предприятия начнут готовиться к ежегодной коррекции зарплат. Почти каждый четвертый (23%) из опрошенных работодателей планирует повысить зарплаты и в течение следующих шести месяцев».

За последние полгода основную зарплату работников повысили больше организаций, чем осенью планировали, подтверждает руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. «В октябре 2017 года повысить основную зарплату работников в течение ближайших шести месяцев планировали 44% участвовавших в исследовании организаций, но из ответивших на апрельский опрос организаций основную зарплату в течение последних шести месяцев повысили более половины (62%). Поскольку в обоих опросах участвовали в основном одни и те же организации, можно утверждать, что многие из тех, кто еще осенью не умел прогнозировать изменение основных зарплат, все же их повысили. Результаты исследования показывают, что больше всего на решение работодателей изменять или не изменять основную зарплату влияют экономические результаты организации и ситуация на рынке рабочей силы».