Фото: литовец ввез в Эстонию миллионы контрабандных сигарет

Грузовик задержали в Пярнумаа в Уулу. В прицепе грузовика, за рулем которого был гражданин Литвы, были обнаружены 13 обернутых в черные пакеты поддонов, в которых оказались картонные коробки, пишет Postimees.

В коробках было 3 180 000 сигарет LM без акцизной марки. Акциз с такого количества табачных изделий без налоговой маркировки составил бы 390 345 евро. Обнаруженную контрабанду конфисковали по ходатайству прокуратуры, груз будет уничтожен сотрудниками Налогово-таможенного департамента.

Досудебное следствие проводила Ляэнеская служба отдела расследований Налогово-таможенного департамента под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

Пярнуский уездный суд приговорил гражданина Литвы к одному году лишения свободы условно и высылке из страны с дальнейшим запретом на въезд до пяти лет.

По словам главы Ляэнеской службы следственного отдела MTA Пеэтера Пайсуотса, после открытия границ Эстония стала важной транзитной страной для контрабанды преимущественно на направлении юг-север, а также восток-запад. «Мы это учитываем», - сказал Пайсуотс.