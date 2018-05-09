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  • Читатель возмущен: почему в видеопрокате и видеополке Telia большая часть скандинавских фильмов озвучена на русском языке?

Читатель возмущен: почему в видеопрокате и видеополке Telia большая часть скандинавских фильмов озвучена на русском языке?

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Видеополка Telia.

ФОТО: ERIK PROZES /

«Почему в видеопрокате и видеополке Telia большая (если не большинство) часть скандинавских фильмов озвучена на русском языке? Я понимаю, если бы было возможно выбирать между субтитрами на русском или эстонском языке, но когда фильмы  озвучены на русском языке, это делает их непригодными к просмотру», - написал читатель Postimees.

Отвечает руководитель по общению со СМИ Telia Райго Неудорф:

«Эта проблема возникла при начальной загрузке дигибокса, когда можно выбрать свои первичные языковые предпочтения. Обычно в качестве предпочтений предлагаются: N1 – английский языке и N2 – русский язык. Третьего варианта сейчас, однако, нет. Таким образом, если клиент будет смотреть какой-то фильм на скандинавском языке, то система автоматически будет предлагает ему прочтение на RUS языке, поскольку такая версия просто есть в выборе.

Но клиент может сам изменить звук во время просмотра фильма. То есть если фильм будет идти с русской озвучкой, клиент может выбрать на экране оригинальный язык —> FIN, ITA, NOR, SWE, FRA, DAN  и так далее, перед уже выбранным ENG и RUS.

В любом случае мы принимаем во внимание информацию клиента и посмотрим, сможем ли мы предложить решение, чтобы в таком случае фильм запускался на оригинальном языке.

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