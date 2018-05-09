Читатель возмущен: почему в видеопрокате и видеополке Telia большая часть скандинавских фильмов озвучена на русском языке?

Отвечает руководитель по общению со СМИ Telia Райго Неудорф:

«Эта проблема возникла при начальной загрузке дигибокса, когда можно выбрать свои первичные языковые предпочтения. Обычно в качестве предпочтений предлагаются: N1 – английский языке и N2 – русский язык. Третьего варианта сейчас, однако, нет. Таким образом, если клиент будет смотреть какой-то фильм на скандинавском языке, то система автоматически будет предлагает ему прочтение на RUS языке, поскольку такая версия просто есть в выборе.

Но клиент может сам изменить звук во время просмотра фильма. То есть если фильм будет идти с русской озвучкой, клиент может выбрать на экране оригинальный язык —> FIN, ITA, NOR, SWE, FRA, DAN и так далее, перед уже выбранным ENG и RUS.