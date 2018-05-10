Налоговики взяли под контроль компании, работники которых получают зарплату ниже средней

На предприятиях общественного питания Йыгевамаа все работники были зарегистрированы в регистре, из строителей незарегистрированным оказался один, сообщила в пресс-релизе руководитель отдела налогового аудита MTA Эвелин Муттик. "Мы убедились, что работодатели считают важной регистрацию работников, а работники сами заинтересованы в регистрации",- сказала Муттик.

"В то же время на восьми предприятиях оплата труда ниже средней, что не исключает, что зарплата выплачивается в конвертах. Поэтому продолжим консультирование по этой теме, и будем выяснять в сотрудничестве с работодателями, по какой причине зарплата здесь ниже средней",- сказала Муттик.