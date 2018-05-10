чт, 10.05.2018
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Налоговики взяли под контроль компании, работники которых получают зарплату ниже средней

Налоговики взяли под контроль компании, работники которых получают зарплату ниже средней

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) в конце апреля провели в Йыгевамаа проверку пяти строительных объектов и четырех предприятий общественного питания, чтобы проконтролировать данные работников в регистре. Из 73 работников 26 коммерческих обществ незарегистрированным оказался один.

На предприятиях общественного питания Йыгевамаа все работники были зарегистрированы в регистре, из строителей незарегистрированным оказался один, сообщила в пресс-релизе руководитель отдела налогового аудита MTA Эвелин Муттик. "Мы убедились, что работодатели считают важной регистрацию работников, а работники сами заинтересованы в регистрации",- сказала Муттик.

"В то же время на восьми предприятиях оплата труда ниже средней, что не исключает, что зарплата выплачивается в конвертах. Поэтому продолжим консультирование по этой теме, и будем выяснять в сотрудничестве с работодателями, по какой причине зарплата здесь ниже средней",- сказала Муттик.

Департамент продолжает вести надзор по всей Эстонии за ситуацией с выплатами зарплат в конвертах и будет больше прежнего уделять этому внимание в маленьких городах и поселках.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ