Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля на границе сектора Газа

Спикер правительства Турции, вице-премьер Бекир Боздаг, в свою очередь, сообщил, что Анкара приняла решение отозвать своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве. "США в очередной раз остались в одиночестве, а также утратили свою роль в качестве посредника в процессе мирного урегулирования в регионе. Послы Турции в Вашингтоне и Тель-Авиве вызваны в Анкару для консультаций", - сообщил Боздаг.

Он также добавил, что Турция созовет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоится в ближайшую пятницу. В знак солидарности с палестинцами правительство республики приняло решение объявить трехдневный траур в стране.

Между тем МИД Великобритании возложил часть вины в трагических событиях на границе сектора Газа на самих палестинцев. "Мы ясно говорили о том, что Великобритания поддерживает право палестинцев на протесты, но эти протесты должны быть мирными. Прискорбно, что экстремистские элементы могли пытаться использовать эти протесты во имя своих личных насильственных целей. Мы не дрогнем в нашей поддержке права Израиля на защиту своих границ", - отметили дипломаты.

В то же время Лондон призвал и Израиль проявлять сдержанность в данной ситуации. "Большой размах стрельбы боевыми патронами вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Мы продолжим просить Израиль демонстрировать больший уровень сдержанности", - говорится в заявлении ведомства.

"Великобритания остается приверженной решению о двух государствах, при котором Иерусалим будет общей столицей. Все стороны теперь должны проявить настоящие лидерские качества и смелость, содействовать спокойствию, воздерживаться от дальнейшего разжигания напряженности и вновь срочно продемонстрировать, что путь к решению о двух государствах лежит через переговоры и мир", - подчеркивается в заявлении.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter заявил, что армия, Служба общей безопасности страны и полиция переведены в режим повышенной готовности. Он также добавил, что "решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля" в ходе массовых беспорядков и столкновений в секторе Газа в понедельник.