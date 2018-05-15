В массовых протестах в Палестине погибло 60 человек, семь из которых дети

В руководстве "Хамаса" отмечают, что речь идет о небывалом числе жертв в ходе "мирной демонстрации" за последние 70 лет, после Дня катастрофы ("день накбы", день образования государства Израиль), передает NEWSru Israel. По данным "Хамаса", среди погибших семь детей (восьмимесячная девочка и подростки 14-17 лет) и одна женщина.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий "Хамасу", опубликовал список погибших, из которого следует, что пятерым погибшим было меньше 18 лет, не менее 50 жертв - мужчины в возрасте от 18 до 39 лет.

Как стало известно, многие погибшие были боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама" или служили в различных полицейских или разведывательных подразделениях "Хамаса". Однако всех жертв движение называет "мирными гражданами".

Во вторник, 15 мая, в Газе начались похороны местных жителей. В связи с гибелью 60 человек местными властями объявлен траур, передает NEWSru Israel.

По данным Минздрава Газы, еще 2700 человек получили ранения, 1760 из них были доставлены в больницы. У людей пулевые или осколочные ранения, среди пострадавших есть и получившие отравление дымом или слезоточивым газом.

По утверждению властей Газы, около 1350 человек получили пулевые ранения и только 14 человек пострадали от резиновых пуль. Также сообщается о 155 пострадавших в результате осколочных ранений. От отравления дымом и газом пострадали 980 человек. Еще сотни людей получили "другие травмы", заявили в Минздраве.

Среди раненых 225 несовершеннолетних, 79 женщин, 12 журналистов, 17 фельдшеров. Состояние 54 раненых оценивается как критическое, 76 - как тяжелое.