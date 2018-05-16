Погранохрана задержала нарушившую границу лодку из России
16 мая 2018 г., 11:54
Рано утром во вторник погранохрана задержала лодку с пятью людьми, которая заплыла из России в эстонскую акваторию, нарушителей границы передали российской погранохране.
Ранним утром во вторник радар кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение моторной лодкой временной контрольной линии на Псковском озере на направлении Россия-Эстония, сообщила Лыунаская префектура. Пограничники задержали лодку и выяснили, что на борту находятся пятеро российских граждан.
Пограничники проинформировали об инциденте погранохрану соседнего государства и на прошедшей на озере встрече передали лодку с экипажем помощнику пограничного представителя РФ.
Инцидентом занимается российская погранохрана.