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Погранохрана задержала нарушившую границу лодку из России

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ФОТО: Tauno Tõhk / valitsuse kommunikatsioonibüroo

Рано утром во вторник погранохрана задержала лодку с пятью людьми, которая заплыла из России в эстонскую акваторию, нарушителей границы передали российской погранохране.

Ранним утром во вторник радар кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение моторной лодкой временной контрольной линии на Псковском озере на направлении Россия-Эстония, сообщила Лыунаская префектура. Пограничники задержали лодку и выяснили, что на борту находятся пятеро российских граждан.

Пограничники проинформировали об инциденте погранохрану соседнего государства и на прошедшей на озере встрече передали лодку с экипажем помощнику пограничного представителя РФ.

Инцидентом занимается российская погранохрана.

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