Движение поездов на линии Тарту-Таллинн по-прежнему нарушено

Движение пассажирских поездов на отрезке между Тарту и Табивере по таллиннскому маршруту по-прежнему нарушено из-за произошедшего накануне днем пожара в подвале центра управления Тартуской железнодорожной станции.
В четверг утром компания Elron снова была вынуждена прибегнуть к помощи замещающих автобусов, чтобы пассажиры могли доехать из Тарту в Таллинн и в обратном направлении, сообщает Rus.err со ссылкой на утренние новости на телеканале ETV+.
Замещающие автобусы обслуживают отрезок Табивере-Тарту.
В среду около 15 часов в подвале центра управления Тартуского железнодорожного вокзала загорелись электрические кабели. Пожар нарушил работу центра управления, что привело к прекращению движения поездов. К 19 часам центр управления перешел на ручное управление. Движение поездов было восстановлено, но рейсы запаздывали.