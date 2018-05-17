Движение поездов на линии Тарту-Таллинн по-прежнему нарушено

В четверг утром компания Elron снова была вынуждена прибегнуть к помощи замещающих автобусов, чтобы пассажиры могли доехать из Тарту в Таллинн и в обратном направлении, сообщает Rus.err со ссылкой на утренние новости на телеканале ETV+.