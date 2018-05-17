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Движение поездов на линии Тарту-Таллинн по-прежнему нарушено

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Поезд Elron.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Движение пассажирских поездов на отрезке между Тарту и Табивере по таллиннскому маршруту по-прежнему нарушено из-за произошедшего накануне днем пожара в подвале центра управления Тартуской железнодорожной станции.

В четверг утром компания Elron снова была вынуждена прибегнуть к помощи замещающих автобусов, чтобы пассажиры могли доехать из Тарту в Таллинн и в обратном направлении, сообщает Rus.err со ссылкой на утренние новости на телеканале ETV+.

Замещающие автобусы обслуживают отрезок Табивере-Тарту.

В среду около 15 часов в подвале центра управления Тартуского железнодорожного вокзала загорелись электрические кабели. Пожар нарушил работу центра управления, что привело к прекращению движения поездов. К 19 часам центр управления перешел на ручное управление. Движение поездов было восстановлено, но рейсы запаздывали.

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