Жители Эстонии заказывают наркотики по почте

По словам старшего окружного прокурора Аннели Пярт, проблемой также является то, что молодые люди попадают на интернет-форумы, где ищут людей, на имя которых хотят заказать посылку за денежное вознаграждение. «Не зная, с чем именно они имеют дело, молодые люди могут и не устоять перед соблазном заработать легкие деньги. Обычно такие предложения связаны с чем-то противозаконным, и, помимо заказчика, наказан будет и посредник, на адрес которого отправили посылку. Заказ наркотиков по почте или посредничество в этом преступлении равноценны любому другому обороту наркотиков. Преступление совершается уже в момент оформления заказа на получение наркотического вещества, до получения посылки дело может и не дойти», - добавила Аннели Пярт.

Злоумышленники ошибочно полагают, что у них меньше шансов попасться, если они будут заказывать наркотики по почте. Для этого используются различные приемы - например, за посылку платят криптовалютой или используют адрес другого человека. Однако, несмотря на эти уловки, правоохранительные органы достаточно успешно раскрывают подобные преступления. Если наркотики по почте заказывает один человек, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. Если преступление совершается группой или повторно, наказание может составить до 15 лет. Если уличная стоимость заказанных наркотиков превышает 40 000 евро, виновному грозит пожизненное заключение.

14 мая Вируский уездный суд в рамках договорного производства признал двух граждан Финляндии виновными в обороте наркотических веществ в крупных размерах, совершенном группой лиц с целью заработать прибыль, и приговорил обоих к шести годам тюремного заключения.

Согласно обвинению, граждане Финляндии заказали наркотики из Азии на домашний адрес живущего в Ляэне-Вирумаа 17-летнего подростка, который не знал, что находится в посылках, и добровольно передал наркотические вещества полиции.